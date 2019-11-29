На Южном Урале пограничники за полмиллиона рублей «проглядели» 9 тонн насвая

В Челябинске перед судом предстанут пограничники, обвиняемые в нарушении правил несения службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении старшего прапорщика и прапорщика, проходящих военную службу в пограничных органах. Они обвиняются в получении взятки группой лиц в крупном размере, а также нарушении правил несения пограничной службы.

2 июня 2019 года сотрудники отдела собственной безопасности пограничных войск в ходе досмотра автомашины, прибывшей из Республики Казахстан, обнаружили и изъяли незаконно ввезенные на территорию Российской Федерации 500 килограммов насвая, торговля которым в нашей стране запрещена.

В ходе предварительного следствия установлена причастность двух пограничников к неправомерному пропуску автомобиля через государственную границу. Более того, оказалось, что это уже четвертая такая машина, пропущенная военнослужащими. За это они получили 540 тысяч рублей. Всего с их помощью в Россию было ввезено 9 тонн насвая.

С целью обеспечения исполнения наказания наложен арест на автомобиль Hyundai Santa Fe, принадлежащий одному из обвиняемых, стоимостью 500 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Челябинский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.11.19

Не гулёны, не наркоманы: на Урале ВИЧ все чаще заражаются социально благополучные молодые люди. / В Верхнеуральске решили не тратить муниципальный бюджет на покупку квартир сиротам. / В Челябинской области «мусорный» регоператор взимал плату с умершего пенсионера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»