Прокуратура проверит уральскую школу, где от педагогов требуют вернуть в кассу сотни тысяч рублей

В коррекционной школе-интернате Миасса проведут проверку начислений педагогам, от которых требуют вернуть ошибочно выданные отпускные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники учреждения неоднократно жаловались на финансовую неразбериху. Очередной скандал разразился летом: педагогам одновременно выдали зарплату за май-июнь и отпускные, но расчетные листы дали только за май. Поэтому понять, как были сформированы выданные суммы, оказалось невозможным. А потом руководство школы потребовало вернуть часть денег, заявив, что из-за технической ошибки произошла переплата. Причем, кому-то переплатили несколько тысяч, а кому-то – десятки, а то и сотни тысяч.

Учителя заподозрили, что таким образом руководство пытается скрыть нецелевое расходование средств.

«Организована проверка опубликованной в СМИ информации о требовании с учителей специальной коррекционной школы-интерната Миасса возврата ранее начисленных отпускных в сумме более 600 тысяч рублей. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению трудового законодательства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 29.11.19

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