На Урале школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль

15-летний челябинский школьник напал на таксиста и угнал его автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в Коркино. Подросток вызвал такси Uber, сел в машину и накинул водителю на шею удавку. Продолжая душить, он заставил водителя выйти из машины, прыгнул на его место и уехал.

Придя в себя, мужчина вызвал полицию. Машину отследили по маячку и остановили на въезде в Челябинск. Угонщиком оказался ученик лицея №97.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК (Разбой).

Челябинск, Павел Зварзн

Челябинск. Другие новости 29.11.19

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