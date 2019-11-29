На Южном Урале продлили режим «черного неба»

Над городами Южного Урала завис смог.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в Челябинской области до вечера 30 ноября.
В связи с этим в Челябинске, Коркино и Магнитогорске до 19 часов 30 ноября объявлены НМУ 1 степени опасности.
Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.
Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.
Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.
При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.11.19
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