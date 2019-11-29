Суд над челябинским эко-активистом: свидетель обвинения отрицает ущерб (ФОТО)

На суде над эко-активистом Василием Московцом свидетель обвинения дал показания, подтвердившие позицию защиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Сосновском районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении члена координационного совета движения «Стоп ГОК» Василия Московца. На сей раз судья заслушал показания свидетеля, представляющего сторону обвинения, – покупателя якобы испорченной в результате поджога на площадке строительства Томинского ГОКа древесины.

Напомним, первоначально обвиняемыми по «делу о вязанке дров» были Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев. Гамиля Асатуллина задержали в сентябре 2017 года рядом с участком планируемого строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Как рассказал впоследствии адвокат активиста Андрей Лепехин, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «Стоп ГОКе» считают Евгения Медведева. К слову, он был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Сразу после задержания Медведева отпустили под подписку о невыезде, в то время как Асатуллина несколько месяцев продержали в СИЗО, а потом изменили меру пресечения на домашний арест, который судья категорически отказывался менять на подписку, что долгое время лишало активиста возможности работать. В поддержку версии провокации говорит тот факт, что за несколько часов до появления Асатуллина и Медведева у штабелей с древесиной к месту были стянуты бойцы СОБР.

В сентябре того же года гендиректор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский написал заявление в полицию, где оценил стоимость подожженного штабеля «вырубленной и подготовленной к передаче на реализацию древесины» в 3 миллиона рублей и потребовал возбудить уголовное дело по факту поджога. Однако в итоге «поджигателям» предъявили обвинение в хулиганстве, а «дочка» РМК оказалась как бы не при чем: никакого отношения к подожженной древесине это юридическое лицо не имело. А пострадавшей стороной назвали Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в лице главного управления лесами Челябинской области и конкретно – Шершневского лесничества.

Сам Рослесхоз узнал о «причиненном ущербе» только в феврале 2018, то есть через 5 месяцев после поджога. При этом весь спиленный лес с той делянки был продан еще в декабре 2017-го, то есть оценить размер ущерба было невозможно. Но в материалах делах откуда-то взялись 1 миллион 190 тысяч рублей.

Чиновники вообще не горели желанием участвовать в процессе и на заседания суда не являлись. В конце концов, суд решил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, которые не могут быть устранены в ходе судебного следствия. Допущенные нарушения исключают возможность вынесения приговора или иного судебного решения, а также нарушают права подсудимого на защиту. Поэтому в сентябре 2018 года уголовное дело вернули прокурору для устранения всех недостатков.

Но на этом история не закончилась. Более того, следователи проявили невероятное усердие. Во-первых, в деле появился еще один обвиняемый.

После того, как другой активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Челябинска, его обвинили в подстрекательстве к поджогу. Это обвинение выдвигалось и раньше, но потом от него отказались, а в разгар борьбы за место главы города снова вспомнили. Плюс выдвинули дополнительное: добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, то есть Томинского леса (к тому времени изрядно повырубленного в ходе строительства ГОКа Русской медной компании).

Во-вторых, ущерб вырос почти в 7 раз – до 13 миллионов 900 тысяч. В-третьих, сменился пострадавший. Теперь это снова АО «Томинский ГОК» – его руководство заявило, что из-за поджога предприятие было вынуждено остановиться, а также была повреждена сторожевая будка, якобы, стоявшая на поляне.

Впоследствии уголовное дело в отношении Московца выделили в отдельное производство.

Сегодня судья заслушал показания покупателя той самой древесины, которая якобы пострадала в результате поджога. Мужчина был вызван в суд по настоянию стороны обвинения. И его выступление полностью подтвердило позицию защиты: никакого ущерба в результате радикальной акции не было. По словам предпринимателя, древесина в штабеле была чуть подкопченной, но не пострадала.

Вот так, по версии РМК, выглядит ущерб на 13 млн рублей

При этом претензий к качеству не было ни у него, ни у покупателя, который эту древесину приобрел уже у бизнесмена. Кроме того, свидетель, купивший древесину, показал, что никакой будки охранников на поляне осенью 2017 года не было. «Это полностью исключает даже возможность причинения вреда АО «Томинский ГОК». Признание потерпевшим АО «Томинский ГОК» необоснованно и незаконно», – уверен Василий Московец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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