Тревожное ожидание. Гороскоп РИА «Новый День» на декабрь 2019

В декабре Солнце в течение первых двух декад будет оставаться в знаке Стрельца, а 22 числа перейдёт к Козерогу. Меркурий до 9 числа будет у Скорпиона, затем перейдёт к Стрельцу, а 29 декабря уйдёт к Козерогу. Венера до 20 декабря будет находиться у Козерога, а затем отправится к Водолею. Марс в течение всего декабря гостит у Скорпиона.

Солнце в Стрельце пробуждает в людях любопытство и тягу к знаниям, а также к совершенствованию своих навыков, поддерживает запрос на справедливость и коллективные действия ради общих интересов. Переходя к Козерогу, оно укрепит людей физически и психически, добавит им упорства и собранности, настроит на то, чтобы больше ценить материальное в противовес духовному, сделает людей практичными.

Меркурий у Скорпиона пробуждает в людях любопытство и подозрительность. Люди становятся критичными, иногда даже слишком, с ними становится трудно общаться, разговор легко перерастает в конфликт. Период благоприятен для исследований, подробного изучения каких-либо обстоятельств, тщательного поиска ответов на вопросы, и малопригоден для ведения важных переговоров. Меркурий в Стрельце поддерживает свободолюбие, общительность, оптимизм, помогает устанавливать связи. В это время люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять любопытство, любознательность. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров. Переходя к Козерогу, Меркурий настраивает людей на серьёзный лад, при котором разговоры обретают глубину и содержательность, касаясь вопросов практических. Хорошее время для обсуждения и разработки деловых проектов и планов, заключения договоров.

Венера в Козероге предпочитает практичность удовольствию, настраивает людей на деловое общение, серьёзна и ответственна. Она помогает людям выявлять в окружающем мире то, что для них полезно и ценно. Соглашения и договоры, заключённые в это время, отличаются проработанностью деталей и, в дальнейшем, точностью исполнения. Отношения, возникающие в этот период, характеризуются сдержанной романтичностью. Предпочтение оказывается людям, зарекомендовавшим себя в работе, имеющим очевидные признаки успеха. Венера в Водолее дружелюбна, отзывчива, склонна к знакомствам и новым контактам. В этот период происходит «узнавание» своего в человеке, который раньше воспринимался как один из многих. Также действие Венеры согласуется с Солнцем и Меркурием, поскольку она пробуждает в людях любопытство. Важно учесть, что Венера всегда действует через свой интерес: и любопытство, и сближение приведут к результату, только если этот интерес не окажется иллюзорным. В противном случае Венера охладеет сразу же, как только убедится, что в объекте, к которому она проявила внимание, ничего ценного для неё нет.

Марс в Скорпионе привнесёт в жизнь оттенок неуверенности и тревожного ожидания. Благоприятен для моментов, когда нужно действовать на пределе сил. Мобилизуя физические и духовные ресурсы людей на противостояние опасности, он помогает использовать внутренние резервы.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в декабре сформируется не самым благоприятным для работы образом. Напряжённые аспекты планет будут возникать регулярно, из-за чего Овны не смогут настроиться на длительную ритмичную деятельность, разнообразные помехи будут их останавливать в течение всего декабря. Поэтому не рекомендуется приступать к осуществлению нового долгосрочного проекта, браться за крупную работу, требующую значительного времени. В декабре успешной будет кратковременная, разовая, текущая деятельность.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный. Но в первой декаде в промежутке до 9 числа Овны будут сталкиваться с большим количеством мелких помех, поэтому важные дела лучше перенести на более поздние сроки. В течение месяца неблагоприятные условия возникнут ещё и 13 – 14, 18 – 19, 21 – 22, 29 и 31 декабря. В остальное время работа будет идти относительно успешно. Сотрудничество с деловыми партнёрами, особенно далёкими, будет идти с трудом. Командировки не рекомендуются. В период с 12 по 20 декабря на Овнов негативно будет влиять Юпитер, из-за чего их дела придут в расстройство.

В это время нежелательны дальние поездки, работа на расстоянии, инвестиции в отдалённые проекты. Также этот период не походит для поиска помощи или партнёров. Финансовая деятельность в промежуток 13 – 16 декабря окажется убыточной, а на остальные дни прогноз положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими во второй декаде, 12 – 20 декабря, а также 24 – 26 декабря напряженные, а в остальном благополучные.

Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно благоприятный, хотя 7 – 11 декабря ожидаются некие помехи. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Овнов-женщин в астрологическом фоне тоже присутствуют напряжённые аспекты, которые будут регулярно доставлять Овнам неприятности. Но это будет происходить в разных сферах деятельности, поэтому, если маневрировать, то сложностей можно будет избежать. Правда, это не касается основной работы, где помехи, судя по гороскопу, будут возникать в течение всего месяца. Из-за этого декабрь не подходит для деятельности, требующей длительного внимания и усилий. Желательно заниматься краткосрочной, разовой деятельностью.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутка 1 – 7 декабря. Особенно успешным будет конец месяца: прогноз на 27 – 31 декабря заметно лучше. В это время возможно продвижение в карьере или удачная коллективная работа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый. Большей частью он положительный, но в промежуток 14 – 22, а также 25 – 26 декабря в работе ожидаются затруднения. В обоих случаях на Овнов будет негативно влиять Юпитер, из-за чего никакое расширение сферы деловых интересов, развитие, продвижение в делах не будет успешным. Также это неудачный момент для инвестиций, капитальных затрат, крупных расходов. Кроме того, гороскоп не рекомендует в это время проявлять инициативу, действовать самостоятельно.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни неблагоприятный. Материальное положение 1 – 7 и 22 – 23 декабря неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде декабря у Овнов-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 7 – 10 декабря. Прогноз по основной работе преимущественно негативный.

У Овнов-женщин гороскоп положительно оценивает взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Для работы с местными партнёрами подходит промежуток 7 – 10 декабря. Прогноз по основной работе преимущественно негативный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин в сфере финансов проблемы ожидаются 14 – 16 декабря (на остальные дни прогноз положительный). Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Овнов-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе небольшие сложности возникнут 13 – 14 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности на 11 – 13 декабря благоприятный, а на остальные дни отрицательный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 22 – 23, 29, 31 декабря. Прогноз по финансам положительный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Овнов-женщин до 27 числа во всей работе преобладают затруднения и помехи, а затем до конца месяца прогноз положительный.

Телец

У Тельцов-мужчин декабрь в профессиональном плане месяц неблагополучный. В астрологическом фоне наибольшее влияние будут иметь негативные аспекты Сатурна с Меркурием, Ураном, Нептуном. В связи с этим, обстановка для работы не будет складываться, как по объективным, так и по субъективным причинам. Тельцы будут сталкиваться с разнообразными препятствиями, а также чувствовать свою неспособность их преодолеть. Будет возникать ощущение несобранности, невозможности сосредоточиться, понять. Также Тельцы будут испытывать сложности в налаживании контактов с окружающими.

Прогноз по основной работе до 10 декабря негативный. Затем ситуация улучшится, но периодически, 14 – 17, 22 – 23, 29 декабря Тельцы будут сталкиваться с трудностями. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами также до 10 декабря полностью отрицательный, а дальше до конца месяца преимущественно негативный. Возможны только разовые, кратковременные удачи в работе.

Прогноз по работе с далёкими партнёрами одновременно и лучше, и хуже: неблагоприятный период продлится дольше – до 19 числа. Но зато потом гороскоп обещает значительное продвижение в делах, заметное улучшение ситуации. Возможно, удачная командировка полностью изменит ситуацию в пользу Тельцов.

Для работы с финансами подходит промежуток 10 – 14 декабря, и затем период с 24 декабря и до конца месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением промежутка 9 – 16 декабря, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный только на промежуток 19 – 27 декабря. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин основные проблемы ожидаются при работе с деловыми партнёрами – местными и далёкими. В первые две декады эта работа попадает под негативное влияние Сатурна и Юпитера, которые будут препятствовать продвижению в делах, расширению сферы деловых интересов, установлению новых контактов и началу новой работы.

Период не подходит для командировок, дальних поездок. Также не рекомендуются деловые визиты и обращения в официальные органы и юридические организации. С 19 числа ситуация улучшится, особенно при работе с далёкими партнёрами. Возможна успешная, очень плодотворная командировка. Работу с местными партнёрами лучше ограничить выполнением разовых задач. Прогноз по основной работе преимущественно благоприятный. Затруднения ожидаются в промежутки 1 – 4, 7 и 21 – 23 декабря.

В начале месяца Солнце создаст Тельцам объективные помехи, которые будет крайне сложно преодолеть. В третьей декаде (выходные и понедельник) Тельцы рискуют очень неудачно проявить инициативу: последствия могут быть тяжёлыми, вплоть до катастрофических. Поэтому даже удачную идею (тем более рискованную) лучше отложить.

Прогноз по финансам совпадает с предыдущим, что указывает на их взаимосвязь. Ситуация в этой сфере будут плавно улучшаться, наилучшие дни – с 26 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 декабря напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни, за исключением 2 – 5 и 21 – 23 декабря, благоприятный. Материальное положение на период 18 – 28 декабря благополучное, а в остальное время неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Тельцов-мужчин прогноз практически полностью негативный по веем сферам деятельности.

У Тельцов-женщин с 5 декабря некоторые успехи возможны в основной работе и сфере финансов. Прогноз по работе с партнёрами негативный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной работе на 13 – 17 декабря неблагоприятный. Сотрудничество с деловыми партнёрами характеризуется как преимущественно неудачное. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 15 – 17 и 19 – 20 декабря.

У Тельцов-женщин положительно характеризуются основная работа и сфера финансов. Прогноз по работе с деловыми партнёрами до 18 числа негативный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в основной работе затруднения возникнут 22 – 23 и 29 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 21 – 23 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный, а по работе с далёкими деловыми партнёрами – положительный.

У Тельцов-женщин прогноз в основной работе и финансовой сфере сложности возникнут 21 – 23 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный.

Близнецы

Декабрь у Близнецов-мужчин тоже для работы непригоден. Астрологический фон состоит преимущественно из негативных аспектов Плутона с Ураном и Нептуном, а также Урана с Луной, Сатурна с Венерой и Нептуном, что не оставляет Близнецам никаких возможностей для успешной работы. Гороскоп полностью отрицательно оценивает и одиночную, самостоятельную, и коллективную деятельность Близнецов в декабре.

Прогноз по профессиональному положению, статусу и продвижению в карьере остаётся отрицательным. Прогноз по выполнению основной работы также негативный. Не рекомендуется начинать в декабре новые проекты, расширять сферу деловых интересов, обновлять технологии, оборудование, менять место работы. Отношения в коллективе и с руководством прогнозируются сложные, вплоть до враждебных во второй половине месяца.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами относительно благоприятный только на середину месяца, точней, на период 14 – 20 декабря. В остальное время у Близнецов в работе с ними будут проблемы. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему оценивается как полностью неудачное. Особенно, во второй половине месяца, с 19 числа и до конца декабря. Не рекомендуются командировки, дальние поездки, а также установление новых деловых связей и заключение соглашений.

Финансовая деятельность до 24 декабря будет относительно благополучной. Только в промежутки 2 – 4 и 10 – 12 декабря нежелательно принимать важные финансовые решения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное, за исключением промежутка 8 – 13 декабря.

У Близнецов-женщин прогноз по профессиональной деятельности остаётся неблагоприятным. Астрологический фон будет состоять в основном из негармоничных аспектов Плутона с Ураном и Нептуном, Сатурна с Нептуном, Юпитера. Вокруг Близнецов продолжат происходить некие негативные события, и Близнецы будут агрессивно на это реагировать. Гороскоп отрицательно характеризует отношения с окружающими, коллегами и руководством, негативно оценивает перспективы карьерного роста, а также одиночную, самостоятельную и коллективную деятельность Близнецов. Рекомендуется свести деловую активность к минимуму.

Прогноз по основной профессиональной деятельности полностью отрицательный. Нежелательно в этот период приступать к новой работе, обновлять оборудование, менять место работы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом отрицательный. Отдельные успехи возможны в промежутки 9 – 17 и 23 – 25 декабря. В остальные дни Близнецов ожидают сложности, помехи и неудачи. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный, особенно с 18 декабря. Не рекомендуются командировки, дальние поездки, установление новых связей, ведение переговоров, заключение договоров.

Финансовая деятельность в декабре тоже ожидается трудной. Некоторые незначительные успехи возможны только 3, 7 – 8, 13 – 14, 21, 23 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение 1 – 7, 16, 21 – 23, 27 декабря будет неудовлетворительным, а в остальное время – благополучным.

В первой декаде декабря у Близнецов-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 5 – 7 декабря.

У Близнецов-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 9 – 10 декабря. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный. В сфере финансов некоторые успехи возможны 3 и 7 – 8 декабря.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся негативным. Для работы с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности подходит период 15 – 20 декабря.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам преимущественно негативный, а для работы с местными деловыми партнёрами – положительный на промежуток 11 – 17 декабря.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин остаётся отрицательным прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит период до 24 декабря.

У Близнецов-женщин практически полностью отрицательно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, сфера финансов.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на декабрь в значительной степени благоприятный. Гармоничные аспекты Нептуна указывают на активную творческую деятельность, а аспект Сатурна с Плутоном – на погружение в работу, повышенную концентрацию внимания, самодисциплину, сдержанность, внимательность, осторожность. Возможно обновление производства, получение новой должности или переход на другую работу.

В целом, происходящие в декабре изменения вокруг Раков окажутся для них благоприятными. Некоторые проблемы ожидают их в совместной работе с местными деловыми партнёрами, особенно в промежуток 1 – 12 декабря. Солнца будет препятствовать активному продвижению идей Раков, не рекомендуется рисковать. Также неудачными будут 21 – 24, 26 – 27, 29 – 30 декабря. То есть в третьей декаде лучше серьёзной работой не заниматься.

Прогноз по основной работе в целом положительный. Временные трудности возникнут только в промежутки 1 – 4, 6 – 7, 21 – 22 и 29 – 30 декабря. В остальное время Раки могут проявить свою деловую активность и инициативу. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет практически полностью успешным. Хороший период для командировок, дальних поездок, ведения переговоров, заключения соглашений, договоров.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением второй декады, 11 – 19 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 2 – 7 и 29 – 30 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин ситуация неустойчивая. Напряжённые аспекты Сатурна с Солнцем, Марса с Юпитером, ближних планет не позволят Ракам работать стабильно успешно: они регулярно будут «спотыкаться» о неожиданно возникающие помехи. Гороскоп даёт практически одинаковый прогноз для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, что указывает на их связь или очень близкие, похожие условия деятельности. В период 1 – 7 декабря всю активность Раков будет ограничивать Сатурн: неблагоприятные внешние факторы будут провоцировать Раков на агрессию и принятие поспешных решений. Этого следует избегать. Вообще, самостоятельных решений в это время принимать не следует, чтобы не нести ответственности за неудачи. Но и от коллективных начинаний лучше держаться в стороне. Затем, 13 – 15 декабря Раки рискуют преувеличить свои возможности и взяться за невыполнимую задачу. Также в это время им могут навязать неоправданно рискованную деятельность. Следует проявить благоразумие и осторожность.

Выходные 21 – 22 декабря, а также понедельник, 23 декабря, не подходят для работы и принятия важных решений. Возможно, Раки рискуют поддаться чьим-то уговорам, и попасть в неприятную ситуацию. 29 – 30 декабря тоже не следует принимать решений, так как это приведёт к убыткам. Прогноз на декабрь по финансам в целом положительный, особенно на первую декаду, а сложности ожидаются в промежутки 15 – 17 и 29 – 31 декабря.

В эти дни финансовые решения нежелательны. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 16 декабря негативный, а затем положительный. Материальное положение благополучное, кроме 15 – 17 и 29 – 31 декабря.

В первой декаде декабря у Раков-мужчин положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный, а по основной работе благоприятный на 8 – 10 декабря.

У Раков-женщин прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный тоже до 8 декабря. Финансовая деятельность будет успешной.

Во второй декаде у Раков-мужчин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами до 12 декабря не рекомендуется. Прогноз по финансам на всю декаду отрицательный.

У Раков-женщин в основной работе и при взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 13 – 15 декабря, а в сфере финансов – в промежуток 15 – 17 декабря.

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются 21 – 22 и 29 – 30 декабря, а в сфере финансов – в промежуток 21 -23 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами негативный.

У Раков-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 21 – 23 и 29 – 30 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит 29 – 31 декабря.

Лев

У Львов-мужчин астрологическая ситуация в декабре в целом благоприятна для работы. Главную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты Сатурна с Юпитером и Плутоном, а также Юпитера с Луной. Они способствуют укреплению профессиональных позиций, помогают продвигаться в работе, благоприятствуют обновлению производства, проведению разного рода преобразований, реформ, и вообще положительным изменениям. Однако в третьей декаде, с 21 числа, начнёт действовать негативный Меркурий в аспектах к Венере и Юпитеру, а также напряжённый аспект Марса с Солнцем, из-за чего ситуация испортится. В третьей декаде серьёзной работой лучше не заниматься.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами практически одинаковый: первые две декады оцениваются как полностью успешные, а в третьей декаде в промежутки 21 – 22, 24 – 25 и 28 – 29 декабря возникнуть некоторые затруднения. Ожидаются сложности, как в коллективной работе, так и при деловом общении с партнёрами. Также это неподходящий момент для взаимодействия с руководством, вышестоящими инстанциями. Всю важную работу рекомендуется выполнить до 21 декабря. Причём, значение будет иметь собственная активность и инициатива Львов. Гороскоп не рекомендует в декабре работать в коллективе.

Прогноз по финансам положительный, но в промежутки 1, 4 – 7 и 17 – 19 декабря в работе ожидаются проблемы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме периода 10 – 13 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, но сложности возникнут 1, 4 – 7 и 17 – 19 декабря.

У Львов-женщин в астрологическом фоне заметно выделяются напряжённые аспекты Нептуна с Венерой и Марсом. Они негативно повлияют на представление Львов о сложившейся ситуации, и будут подталкивать к принятию неверных решений, неправильным или поспешным действиям, а также осложнят отношения с окружающими. Из-за этого гороскоп негативно оценивает деятельность Львов в финансовой сфере, предостерегая от непродуманных решений, которые могут принять в этом месяце Львы. Возможно подпадание под нежелательное влияние, согласие на сомнительную сделку, и следующие за этим потери убытки. Декабрь не подходит для крупных сделок, нежелательно рисковать, действовать при нехватке информации.

Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый. В целом он положительный, но неблагоприятными окажутся промежутки 3 – 4, 21 – 22 и 27 – 28 декабря. Все три момента связаны с отрицательным воздействием на Львов Меркурия, который затруднит понимание ситуации и будет провоцировать к конфликту или разрыву отношений с партнёрами и коллегами. Третья декада из-за этого окажется не очень подходящей для работы, лучше всё важное сделать до 21 декабря. Наилучший период для работы – с 7 по 20 декабря, при этом личная инициатива и самостоятельность Львов сыграет положительную роль.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 7 – 12 и 29 – 30 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, кроме 9 – 12 и 29 – 30 декабря. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Львов-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов ожидаются сложности 1, 4 – 7 декабря.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 4 декабря. Прогноз по финансам полностью отрицательный.

Во второй декаде у Львов-мужчин сохраняется полностью позитивный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения ожидаются 17 – 19 декабря.

У Львов-женщин прогноз по финансам полностью негативный, а по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами – благоприятный.

В третьей декаде у Львов-мужчин затруднения в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются 21 – 22, 24 – 25 и 28 – 29 декабря. Финансовая деятельность оценивается как успешная.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 21 – 22 и 27 – 28 декабря. Финансовая деятельность характеризуется негативно.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на декабрь в профессиональном плане скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне будет действовать большое количество напряжённых аспектов: хотя они слабые и короткие, но создадут много мелких помех, препятствующих успешной работе. По этой причине гороскоп не рекомендует Девам проявлять инициативу и принимать на себя ответственность за работу. Лучше ограничиться коллективной деятельностью, оставаясь на втором плане.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. Возможны лишь разовые успешные сделки. Период не подходит для начала долгосрочных проектов, заключения крупных договоров, принятия важных решений. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным только в промежутке 8 – 20 декабря. До и после него обстановка, судя по гороскопу, будет неблагоприятной (особенно 27 – 31 декабря). Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный.

Хорошее время для командировок, дальних поездок, заключения соглашений, договоров. Но сложности в работе ожидаются в выходные 14 – 15 декабря, а также в последние дни месяца, 30 – 31 декабря. Негативное воздействие Марса в эти моменты создаст Девам ненужные трудности и опасности. Финансовая деятельность будет неустойчивой. Благоприятными для работы окажутся промежутки 1 – 5, 7, 9 – 11, 18 – 22 и 25 – 29 декабря. Середина месяца, 11 – 17 декабря, окажется неудачной.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение большей частью неудовлетворительное.

У Дев-женщин прогноз по декабрь скорей благоприятный, хотя с трудностями они тоже столкнутся. Основу астрологического фона составят в декабре гармоничные аспекты больших и ближних планет. Но периодически на этом фоне будут проявляться напряжённые аспекты, создающие различные сложности, в данном случае – объективного характера. Гороскоп показывает, что сами по себе Девы будут вполне успешны и в коллективной, и в одиночной работе, но привходящие обстоятельства будут усложнять картину.

Прогноз по выполнению основной работы положительный. Небольшие трудности возникнут 1 – 2 и 6 декабря из-за Венеры: Девы попадут в конфликтные, острые ситуации. Но серьёзных последствий это иметь не будет: дальше до конца месяца прогноз благоприятный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в декабре регулярно будут возникать проблемы. Для работы не подходят промежутки: 1 – 6, 16 – 18 и 29 – 31 декабря. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным только в первой половине месяца: с 15 декабря, по гороскопу, никаких дел лучше не начинать, и не иметь, соответственно, не рекомендуются на это время и командировки, дальние поездки.

Прогноз по финансовой сфере положительный, но в промежутки 15 – 18 и 28 – 31 никакие операции не желательны. Негативный Марс будет подталкивать Дев к плохим решениям.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Дев-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 8 – 10 декабря. В финансовой деятельности некоторые сложности возникнут 5 – 6 и 8 – 9 декабря.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются 1 – 2 и 6 декабря. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 6 декабря.

Во второй декаде у Дев-мужчин прогноз по основной работе и финансовой деятельности негативный на 11 – 17 декабря. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 14 – 15 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами преимущественно положительный.

У Дев-женщин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности затруднения возникнут 15 – 18 декабря. Прогноз по основной работе благоприятный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный.

В третьей декаде у Дев-мужчин прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, кроме 30 – 31 декабря. Остальная деятельность оценивается преимущественно негативно. У Дев-женщин полностью положительно оценивается основная работа. Для финансовой деятельности и работы с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 29 – 31 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне в декабре напряжённые аспекты будут появляться регулярно, и из-за этого Весы не смогут значительно развить успешную деятельность. В первой декаде месяца в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов ближних и дальних планет, поэтому профессиональная деятельность в этот период будет скорей неудачной, во всяком случае, у Весов ожидаются разнообразные затруднения. Основные сложности в декабре ожидаются из-за негативного влияния Венеры, которое отразится на взаимодействии Весов с коллегами, партнёрами, окружающими, а также на принятии финансовых решений.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей скорей отрицательный, поскольку трудности будут возникать большую часть времени – всю первую декаду и до 12 числа, а затем в промежутки 13, 16, 18 – 19, 21 – 23, 26 и 29 – 31 декабря. Поэтому достичь серьёзных результатов в декабре Весы не смогут, соответственно, не рекомендуется приступать к новой, масштабной, долгосрочной работе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, что указывает на взаимосвязь и источник проблем. Прогноз по работе с далёкими партнёрами лучше: здесь затруднения возникнут кратковременно 1 – 2, 7 – 8 и 21 – 22 декабря, а в остальное время сотрудничество будет успешным. Возможна удачная командировка.

Финансовая деятельность оценивается преимущественно положительно. Сложными будут промежутки: 1 – 6 и 21 – 22 декабря.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 6 и 22 – 23 декабря. Материальное положение благополучное, но трудности ожидаются 1 – 6, 10 – 11, 21 – 22 и 29 декабря.

У Весов-женщин напряжённые аспекты будут появляться периодически в течение всего месяца, и возникающие препятствия будут тормозить успешную в целом деятельность. Поэтому Весы не смогут развить её достаточно значительно. Самые большие трудности ожидаются в финансовой сфере: здесь напряжённый аспект Сатурна с Марсом потребует от Весов приложения значительных усилий для достижения результата, и, скорей всего, их деятельность окажется неудачной. Опасный период продлится до 9 декабря, затем, отдельно, проблема возникнет 10 декабря и ещё в промежутке 21 – 23 декабря. На остальные дни прогноз благоприятный.

Прогноз по основной работе демонстрирует неустойчивость: Весы будут сталкивать с затруднениями весь месяц – в промежутки 1 – 3, 6, 12 – 13, 16, 21 – 23, 26 и 29 декабря. Вторая половина декабря будет лучше в профессиональном плане, но всё равно не рекомендуется рассчитывать на многое. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, но негативные моменты выражены резче, и Весы могут определённо представлять, откуда им ждать проблем. Сложности ожидаются 1 – 6, 11 – 13, 16 – 17, 21 – 23, 26 и 29 декабря.

Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами предполагает затруднения в промежутки 5 – 8, 10 – 13, 23 – 24 и 30 декабря. В первой половине декабря Весы будут подвержены негативному влиянию Марса, из-за чего могут принимать поспешные решения и предпринимать ненужные действия, а во второй половине объективные препятствия создадут Солнце и Юпитер.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутков 5 – 8, 10 – 13 и 23 – 24 декабря. Материальное положение неустойчивое.

В первой декаде декабря у Весов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. В финансовой деятельности сложности возникнут 1 – 6 декабря, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 1 – 2 и 7 декабря.

У Весов-женщин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 7 – 10 декабря. Прогноз по финансовой сфере негативный. При работе с далёкими партнёрами сложности возникнут 5 – 8 и 10 декабря.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 13, 16 и 18 – 19 декабря. Прогноз по финансовой сфере и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

У Весов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами неблагоприятным окажется промежуток 11 – 13, а также 16 – 17 декабря. Прогноз по сфере финансов положительный.

В третьей декаде у Весов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 23, 26 и 29 – 31 декабря. При работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 21 – 22 декабря, а в сфере финансов – в промежуток 21 – 22 декабря.

У Весов-женщин для решения финансовых вопросов не подходит 21 – 23 декабря. В основной работе затруднения возникнут 21 – 23, 26 и 29 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 21 – 23, 26 и 29 декабря, а с далёкими – промежутки 23 – 24 и 30 декабря. Прогноз по финансам положительный, кроме 21 – 23 декабря.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне декабря значительно влияние будут оказывать напряжённые аспекты дальних и ближних планет, особенно Сатурна, Юпитера и Марса. Они создадут неблагоприятную обстановку для проявления личных деловых качеств и самостоятельной активности, поэтому гороскоп негативно оценивает самостоятельную, одиночную деятельность Скорпионов в декабре. Им рекомендуется плыть по течению, не рискуя, не принимая на себя ответственности и не стремясь к достижению высоких результатов.

Прогноз по основной работе не предполагает большого продвижения в делах, хотя с затруднениями Скорпионы будут сталкиваться лишь кратковременно (6 – 7, 19, 22 – 23 и 29 декабря). Это явно связано с тем, что личная активность будет в декабре неуместной. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами для начала и конца месяца положительный (1 – 5 и 24 – 31 декабря), а в остальное время ситуация будет неустойчивой.

Взаимодействие с далёкими партнёрами на весь месяц оценивается негативно, причём с плавным ухудшением к концу декабря, поэтому период не подходит для серьёзной активности и командировок. Лучше все важные дела и идеи отложить до более благоприятного времени. Прогноз по финансовой сфере тоже преимущественно отрицательный. Положительно оценивается только промежуток 19 – 28 декабря, в остальные дни Скорпионы будут сталкиваться с помехами.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но всё наладится с 25 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже неустойчивый, но в основном положительный. Материальное положение до 24 декабря также нестабильное, а затем до конца месяца прогноз положительный.

У Скорпионов-женщин значительные помехи в декабре создадут напряжённые аспекты Урана, Сатурна, Нептуна, Плутона и Венеры. Поэтому прогноз в профессиональном плане для них отрицательный. Гороскоп рекомендует полностью отказаться от личной инициативы, и даёт отрицательный прогноз по одиночной самостоятельной деятельности. Возможность продвижения в карьере тоже оценивается отрицательно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью негативный.

Рекомендуется до минимума снизить деловую активность, не принимать важных решений, не заниматься крупной реорганизацией на рабочем месте. Также характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Командировки, дальние поездки лучше отложить, переговоры, заключение контрактов, подписание договоров перенести на более подходящее время. Для расширения сферы деловых интересов и установления новых контактов период тоже не подходит.

Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается несколько лучше, но значительных успехов тоже не ожидается. В середине месяца возможна успешная деятельность по текущим операциям, а на периоды 1 – 8 и 21 – 31 декабря прогноз в основном негативный. Финансовая деятельность тоже преимущественно будет идти с трудом. Наилучший период для работы – промежуток 24 – 29 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими большей частью неудовлетворительные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное только в период 12 – 20 декабря.

В первой декаде декабря у Скорпионов-мужчин преимущественно положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами (кроме 6 – 8 декабря). Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, а для финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, основная работа и финансовая деятельность – отрицательно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин полностью негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами помехи возникнут 21 – 23 декабря. В основной работе некоторые сложности ожидаются также 21 – 23 декабря и ещё 29 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 29 – 31 декабря.

У Скорпионов-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами подходит только промежуток 23 – 26 декабря. Прогноз по финансам положительный на 24 – 29 декабря.

Стрелец

В декабре у Стрельцов-мужчин определяющим в астрологическом фоне по-прежнему будет аспект Плутона с Сатурном. В связи с этим гороскоп продолжает прогнозировать возникновение трудных обстоятельств, ухудшение условий жизни и работы, либо значительное повышение нагрузки на работе, которое создаст Стрельцам серьёзные проблемы в жизни. Сохраняется негативный прогноз по коллективной работе с коллегами и рекомендуется одиночная деятельность. Прогноз по карьерному росту негативный. Сильней всего отрицательный аспект повлияет на взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность Стрельцов – практически на весь месяц (с небольшими исключениями) прогноз отрицательный. Рекомендуется свести к минимуму все финансовые отношения и передоверить коллегам или отложить финансовые решения. Нежелательны командировки, дальние поездки, расширение сферы деловых интересов, переговоры, подписание договоров.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, наоборот, преимущественно благоприятный. Сложности ожидаются только в первой декаде. Для основной работы это промежутки 1 – 5 и 10 – 11 декабря, а для взаимодействия с партнёрами – промежуток 1 – 7 декабря. В остальное время деятельность Стрельцов будет успешной, хотя крупных результатов, видимо, не будет.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 1 – 7 декабря.

У Стрельцов-женщин, хотя негативные аспекты всё же проявят себя, прогноз на декабрь преимущественно положительный. Основной тон в астрологическом фоне задаст гармоничный аспект Сатурна с Плутоном, который сформирует благоприятные внешние и внутренние условия для деловой активности. Гороскоп рекомендует уделить время самостоятельной, одиночной работе, действовать по своему усмотрению, независимо от мнения коллег.

Прогноз по основной работе неустойчивый, поскольку Стрельцы будут интенсивно заниматься решением возникших или накопившихся проблем (но сама эта работа будет идти успешно). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами особенные сложности ожидаются 1 – 2 и 4 – 7 декабря. В эти дни лучше с ними не работать. Кроме того, кратковременные помехи возникнут 21 – 23 и 29 декабря (но они будут преодолены). Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходят промежутки 8 – 10 и 29 – 31 декабря. В середине месяца работа будет идти лучше всего. Финансовая деятельность тоже в середине декабря будет успешной, и ещё в промежуток 3 – 7 декабря. Сложности ожидаются 1 – 2, 8 – 10, 28 – 31 декабря.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутков 8 – 10 и 30 – 31 декабря. Материальное положение неустойчивое, сложности ожидаются 1 – 2, 4 – 7, 13, 21 – 23, 29 декабря.

В первой декаде декабря у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 8 – 10 декабря.

У Стрельцов-женщин в основной работе сложности ожидаются 4 – 7 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит 8 – 10 декабря, а в сфере финансов – промежутки 1 – 2 и 8 – 10 декабря.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются полностью негативно.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно положительный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп сохраняет полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз позитивный.

У Стрельцов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 21 – 23 и 29 декабря. В работе с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности сложности возникнут 28 – 31 декабря.

Козерог

Астрологический фон декабря у Козерогов-мужчин будет умеренно насыщен напряжёнными аспектами, так, что заметные затруднения Козероги ощутят только в первой декаде, когда на них будут негативно влиять Уран, Венера и, частично, Сатурн. Дальше они будут сталкиваться только с небольшими текущими препятствиями в работе, которые не доставят особых хлопот. Гороскоп положительно оценивает, как коллективную, так и одиночную, самостоятельную деятельность.

Для личной активности не подходят лишь 5 – 6 и 29 – 30 декабря, когда Козероги, под влиянием негативного Юпитера, рискуют совершить ошибку. Прогноз по основной работе неустойчивый, но в целом положительный. Трудности ожидаются в промежутки 1 – 7, 21 – 23 и 29 декабря. Такой же прогноз гороскоп даёт и для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, что указывает на их взаимосвязь. В первой декаде Венера и Уран создадут неблагоприятные условия для контактов с окружающими и партнёрами, не рекомендуется увлекаться своими идеями, нежелательны изменения.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в целом окажется успешным, но 5 – 6 и 29 – 30 декабря не рекомендуется начинать важную работу, принимать серьёзные решения, а также отправляться в командировку. В сфере финансов неподходящими для работы моментами станут промежутки 5 – 8, 20 и 29 – 31 декабря.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 1 – 6 декабря отрицательный, а на остальные дни благоприятный. Материальное положение до 15 декабря неудовлетворительное, а далее благополучное.

У Козерогов-женщин в первой декаде наблюдается скопление неблагоприятных аспектов, из-за чего возникнет сложная, нервозная обстановка, в которой 6 – 7 декабря Козероги могут принять неверное решение. Им потребуется приложить специальные усилия, чтобы сдерживать себя. Затем ситуация исправится и станет относительно благополучной, хотя небольшие сложности и будут возникать периодически.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный. Некоторые сложности возникнут 1 – 2, 18 и 29 – 31 декабря, но Козероги с ними справятся без особых усилий. В начале месяца не следует принимать радикальных решений. Наиболее плодотворный период для работы – промежуток 7 – 12 декабря, когда аспект Меркурия и Юпитера значительно активизирует интеллектуальные способности Козерогов. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется 1 – 6 декабря, так как ожидаются помехи со стороны Сатурна. Кроме того, небольшие сложности возникнут 21 – 23 и 29 декабря.

Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами в принципе благоприятный, но Козерогам не следует ждать крупных достижений в этот период. Для финансовой деятельности наилучший период – промежуток 11 – 19 декабря, а затруднения ожидаются 1, 4 – 6, 9 и 28 – 31 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими до 7 декабря напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 1 – 2, 22 – 23 и 29 декабря. Материальное положение тоже благополучное, кроме 1 – 2, 21 – 23 и 29 декабря.

В первой декаде декабря у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 8 декабря отрицательный, а затем положительный. Финансовая деятельность в промежуток 5 – 8 декабря не рекомендуется. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 5 – 6 декабря.

У Козерогов-женщин благоприятный прогноз по основной работе (за исключением 1 – 2 декабря). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 1 – 6 декабря, а при взаимодействии далёкими деловыми партнёрами небольшие затруднения ожидаются 6 декабря. Прогноз по финансам преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин гороскоп положительно оценивает основную работе, взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовую деятельность.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами, решению финансовых вопросов тоже благоприятный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 21 – 23 и 29 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 29 – 31 декабря, а для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами неудачным окажется 29 – 30 декабря.

У Козерогов-женщин 22 и 29 декабря ожидаются небольшие помехи в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности не подходит 29 – 31 декабря. Кроме того, в конце месяца могут быть некоторые сложности при работе с далёкими деловыми партнёрами.

Водолей

В первой половине декабря в астрологическом фоне у Водолеев-мужчин будет преобладать негативное влияние аспектов Сатурна, Юпитера, Марса. Поэтому в промежуток до 17 – 19 декабря Водолеи будут находиться в неблагоприятной для работы обстановке. Внешние помехи не позволят им организовать рабочий процесс нужным образом, и также этот период не подходит для расширения сферы деловых интересов и установления новых деловых отношений.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный на период 1 – 16 декабря. Кроме того, во второй половине месяца некоторые затруднения возникнут 21 – 24 и 29 – 30 декабря, поэтому месяц подходит только для разовых текущих операций, и непригоден для начала долгосрочного проекта.

Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный до 19 декабря, и в целом положительный далее, до конца месяца. Небольшие помехи могут возникнуть 23 – 24 декабря. Также на период 1 – 16 декабря гороскоп не рекомендует одиночную, самостоятельную деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на 1 – 6 декабря, и в целом положительный на остальной период. Однако значительных успехов в этой работе в декабре не ожидается.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в промежутки 1 – 6, 21 – 23 и 29 – 31 напряжённые, а в остальные дни в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутка 14 – 17 декабря. Материальное положение неустойчивое.

У Водолеев-женщин в декабре преобладает негативное влияние напряжённых аспектов Плутона, Юпитера, Сатурна. В течение всего месяца эти аспекты буду связывать активность Водолеев, не позволяя достичь сколько-нибудь существенных результатов, а также сменить сферу деятельности. Период не подходит для серьёзной работы, а также для командировок, расширения сферы деловых интересов. Водолеи будут испытывать негативное влияние внешних, не зависящих от них, событий. В дороге могут происходить неприятные инциденты.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный на весь месяц, причём с третьей декады ситуация ещё и ухудшится. Водолеям следует полностью отказаться от инициативы и свести свою деловую активность к минимуму. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже практически полностью отрицательный. Воздействие Сатурна не благоприятствует развитию деловых отношений, возможно резкое увеличение нагрузки, появление невыполнимой задачи, обнаружение критической ошибки, допущенной в прошлом.

Финансовая деятельность неустойчивая по результатам, и преимущественно неудачная. Желательно ограничиться минимально необходимой работой. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Рекомендуется ограничиться этим направлением работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 4 – 5 и 23 – 25 декабря. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Водолеев-мужчин для основной работы подходит только промежуток 6 – 7 декабря, для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 7 – 10 декабря, а для финансовой деятельности – только 1 – 3 декабря.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит 1 – 4 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе отрицательный до 17 декабря, и положительный на остальные дни. Прогноз по финансам и работе с далёкими партнёрами негативный до 19 декабря. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно.

У Водолеев-женщин тоже сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, а прогноз по всей остальной деятельности негативный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 21 – 23 и 29 декабря. Прогноз по основной работе негативный. В работе с далёкими деловыми партнёрами помехи ожидаются 23 – 24 декабря.

У Водолеев-женщин по-прежнему сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а вся остальная деятельность отрицательно.

Рыбы

Астрологический фон декабря у Рыб-мужчин насыщен и гармоничными, и напряжёнными аспектами, поэтому, судя по гороскопу, декабрь у Рыб будет активным и неспокойным месяцем. Большие планеты – Уран, Сатурн, Юпитер – будут менять своё влияние на Рыб с положительного на отрицательное и наоборот, и Рыбы будут ощущать резкие повороты в характере окружающей обстановки. При этом гороскоп рекомендует Рыбам проявлять личную активность только в первой половине месяца, а с 16 декабря уменьшить её до необходимого минимума.

Прогноз по выполнению основной работы до 14 числа полностью благоприятный. Затем сложности будут возникать регулярно – в промежутки 14 – 22, 25 – 26, 31 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. В декабре будут возможны только разовые успешные операции, не рекомендуется ничто сложное и длительное. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается лучше, хотя в первой декаде от него желательно воздержаться: на промежуток 3 – 7 декабря прогноз негативный.

Финансовая деятельность приведёт к положительным результатам только с 22 декабря, а на весь предшествующий период прогноз отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 декабря благополучные, а затем неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение до 20 числа неудовлетворительно, а далее благополучное.

У Рыб-женщин напряжённый аспект Урана с Сатурном создаст нервозную обстановку из-за необходимости, с одной стороны, предпринимать действия, меняющие обстоятельства, и, с другой стороны, невозможностью это сделать из-за неких объективных помех. При этом всё время будут находиться какие-то решения, но почти сразу будет обнаруживаться, что они непригодны, или внезапно будут возникать непреодолимые препятствия. Собственную активность Рыбам рекомендуется проявлять только в промежуток 8 – 20 декабря, а до и после него – отстраниться от принятия решений.

Прогноз по выполнению основной работы на 1 – 7 и 18 – 19 декабря отрицательный, а на остальное время благоприятный. Лучше всего работа будет идти с 22 числа, когда положительное влияние Плутона и Сатурна достигнет максимума. Сотрудничество с местными партнёрами будет идти с переменным успехом и без больших достижений, период подходит для выполнения текущей работы. Для взаимодействия с далёкими партнёрами благоприятен промежуток 6 – 18 декабря, возможна удачная командировка, некая выгодная операция, успешные деловые контакты.

Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток до 10 декабря и ещё 19 – 21 декабря. На остальные дни прогноз вполне благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые и скорей напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, а прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, наоборот, полностью негативный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит 3 – 5 декабря. Прогноз по сфере финансов отрицательный.

У Рыб-женщин до 8 декабря негативный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами некоторые трудности возникнут 1 – 4 декабря. Прогноз по финансам отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин позитивно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно отрицательный.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе, сфере финансов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный до 18 декабря, а прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами скорей негативный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, и отрицательный прогноз для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами.

У Рыб-женщин полностью положительный прогноз для основной работы и финансовой деятельности. Остальная работа характеризуется преимущественно негативно.

Москва, Денис Вербицкий

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