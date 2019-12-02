ДТП на трассе М5 «Урал»: бензовоз «сжег» грузовой «Мерседес»

На трассе М5 «Урал» сгорел грузовик «Мерседес».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло минувшей ночью на 1825 километре в районе поселка Тимирязевский. Около 2 часов фура «Мерседес», двигавшаяся в сторону Челябинска остановился на проезжей части, водитель включил аварийку. Водитель следовавшего сзади бензовоза в этот момент отвлекся и врезался в остановившийся грузовик.

От удара «Мерседес» вспыхнул и через некоторое время от него остался только металлический каркас.

Согласно информации АО «УралАвтодор», в ДТП никто не пострадал.

Движение на указанном участке трассы М5 «Урал» восстановили к 7 часам утра.

Челябинск, Павел Зварзин

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