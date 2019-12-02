В Челябинске подал в отставку начальник управления ЖКХ

В мэрии Челябинска – очередная отставка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) мэрии Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Исполняющим обязанности начальника управления назначен Антон Корепанов, занимавший до этого должности заместителя руководителя структурного подразделения.

По информации экспертов, нового начальника назначать не планируется: уже в этом месяце городская дума планирует принять новую структуру администрации города, в которой будут объединены управления ЖКХ и благоустройства.

Ранее в отставку подали председатель комитета по имуществу и земельным отношениям Сергей Чигинцев, вице-мэры Владимир Алейников, Евгений Крехтунов, Елена Мурзина и Евгений Шинин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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