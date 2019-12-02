«Враги из соседнего города?» На улицах Челябинска заметили неизвестную машину, разбрасывающую соль

В минувшие выходные, завершающие неделю без осадков, жители Челябинска заметили на дорогах города машину, разбрасывающую песко-соляную смесь. Удивились и возмутились: зачем сыпать химикаты на сухую дорогу?

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и мэр областного центра потребовали отказаться от злоупотребления химическими реагентами при уборке снега. Представители компании «Южуралмост» заявили в ответ, что полностью отказаться от использования технической соли нельзя, но пообещали прибегать к ней лишь для посыпания места выхода воды в результате коммунальных аварий и на аварийно-опасных перекрестках.

И вот горожане заметили, что дорогу на улице Художника Русакова густо посыпают солью.

Кто это сделал и зачем это нужно, попытались выяснить сегодня в ходе аппаратного совещания в мэрии Челябинска. Но ни начальник управления благоустройства Владимир Жучкой, ни представитель «Южуралмост» не смогли сказать, кому же принадлежит замеченная в городе комплексная дорожная машина (КДМ). Во всяком случае, представитель подрядчика категорически отказался признавать технику своей.

«У «Южноуралмоста» есть КДМ, но они говорят, что это не они. У подрядчика Калининского района КДМ нет. Что, кто-то сошел с ума и начал разбрасывать за вас соль? Или враги из соседнего города приехали? – поинтересовалась мэр Наталья Котова. – Давайте, мы попросим жителей еще и номера автомобильные записывать, чтобы потом выяснить, кому все-таки принадлежит техника».

Однако выяснить принадлежность машины, разбрасывавшей соль, пока так и не смогли. Глава города попросила подключиться ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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