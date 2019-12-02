В Челябинске завалили работу по уборке снега с магистралей

Дорожники снова вызвали гнев главы Челябинска Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова снова раскритиковала работу АО «Южуралмост» – подрядчика по содержанию и уборке городских магистралей.

Гнев градоначальника вызвала отвратительная работа дорожной компании по уборке снега. За неделю без малого после прошедшего снегопада подрядчик так и не смог привести в порядок городские дороги, даже в центре Челябинска.

«Не убирается проспект Ленина. Несколько раз звонила, просила прилотковую часть гостевых маршрутов обязательно убрать. Проблема в чем опять?" – возмутилась Наталья Котова.

Попытка же представителя «Южуралмоста» оправдаться, ссылаясь на нормативные сроки, лишь еще больше возмутила мэра. «О каких нормативных сроках вы мне хотите рассказать? Снег когда в последний раз был? Я не сегодняшний имею в виду. У вас почти неделя была. Можно было убрать прилотковую часть. Вы мне говорите, что убираются путепроводы. По Свердловкому тракту, Свертловскому проспекту есть путепроводы? Есть. И там не убрано. Вы где убираете? Я не понимаю, где вы убираете. На улице Худякова, что ли, все время убираете? Я не понимаю, как так можно убирать, если на проспекте Ленина, прямо в центре города ничего не убрано. И вы будете продолжать рассказывать, что убираете прилотковую часть. Неделю», – возмутилась Наталья Котова.

Отметим, это далеко не первый раз, когда градоначальник жестко критикует работу подрядной организации по уборке снега в нынешнем году.

Интересно, что почти сразу после разноса, устроенного мэром представителю «Южуралмоста», на главном проспекте Челябинска появилась дорожная техника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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