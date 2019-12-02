Под Магнитогорском столкнулись две легковушки: четверо погибли

В аварии в Челябинской области четыре человека погибли и трое пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, авария произошла вчера, 1 декабря в 09:20 часов на 152 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск на территории Нагайбакского района.

По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение с автомобилем «Хендай Элантра», под управлением 24-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и два пассажира автомобиля «Лада Ларгус» (36-летний мужчина и 29-летняя девушка) от полученных травм скончались на месте ДТП, пассажиры «Лады», женщины 29 и 57 лет, а также 32-летний мужчина, получили ранения и были госпитализированы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что все участники данного происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, пострадавших сразу после происшествия отправлены в районную больницу села Фершампенуаз. Врачи вывели пациентов из шока, стабилизировали состояние.

Далее все трое направлены в травмцентр 2 уровня, городская больница №2 Магнитогорска. Двое из них госпитализированы в реанимацию, один пациент в травматологическое отделение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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