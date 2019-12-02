В южноуральском правительстве появился еще один выходец из Минэнерго

Министерство имущества Челябинской области возглавит Александр Богашов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в региональном министерстве имущества сменилось руководство. 2 декабря министерство возглавил Александр Богашов, ранее директор департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
Александр Богашов родился в 1989 году, окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Менеджмент организации». До назначения в министерство энергетики РФ работал в Росимуществе. Перед Александром Богашовым ставится целый ряд задач, в том числе повышение качества корпоративного управления, эффективности использования государственного имущества, а также работа с муниципалитетами и развитие их компетенций в этой сфере.
Алексей Бобраков перейдет на работу в ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области» на должность начальника.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер – также выходец из Минэнерго. До назначения главой Южного Урала он занимал должность первого замминистра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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