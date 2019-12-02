Челябинской пенсионерке вынесли приговор за сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Челябинске 70-летнюю пенсионерку признали виновной в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, коллегия присяжных заседателей установила, что в апреле 2018 года женщина вместе с тремя подельниками продала около 1,2 кг героина. В роли покупателя выступил сотрудник УФСБ России по Челябинской области.

28 февраля текущего года все четверо были признаны присяжными виновными в инкриминируемых деяниях и не заслуживающими снисхождения. После оглашения вердикта пенсионерка скрылась от суда. В отношении остальных соучастников Челябинский областной суд 19 июня вынес приговор.

Беглянку нашли только в октябре в Нижнем Новгороде.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор: пенсионерка признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел Чистяковой явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, престарелый возраст, неудовлетворительное состояние здоровья, а также наличие под ее опекой малолетнего внука. Совокупность перечисленных обстоятельств позволила суду назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции», – сообщили в суде.

Челябинск, Павел Зварзин

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