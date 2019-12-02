В Миассе вынесли приговор чиновнику Минобороны, передавшему 27 миллионов рублей взяточнику

В Челябинской области огласили приговор посреднику во взяточничестве из Минобороны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Миасский городской суд приговорил представителя Минобороны России, причастного к передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 6 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в военных представительствах Минобороны России сроком на 3 года.

Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в феврале 2019 года. Суд установил, что с 2013 года он ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку в суммах от 300 до 750 тысяч рублей от коммерческих предприятий за общее покровительство деятельности организации при исполнении государственного оборонного заказа.

Общая сумма взяток составила 27 млн рублей.

Уполномоченный за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса ранее был приговорен Магнитогорским гарнизонным военным судом по за получение взятки в особо крупном размере к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 28,8 миллиона рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 6 лет.

Изъятые в процессе предварительного расследования 5 миллионов рублей, полученные осужденным за посредничество во взяточничестве, обращены в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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