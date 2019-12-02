В Челябинске будут судить «понимающего» экс-полицейского

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, превысившего должностные полномочия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств с использованием своего служебного положения, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия челябинец, являясь старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОП «Калининский» УМВД России по Челябинску, 16 июля 2015 года, превышая свои должностные полномочия, передал наркотические средства и психотропные вещества арестованному, доставленному в отдел полиции из следственного изолятора. В «благодарность» за это задержанный должен был признать свою вину в совершении 10 эпизодов краж по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении у мирового судьи.

Кроме того, находясь в составе конвоя доставленного из следственного изолятора другого арестованного, незаконно предоставил тому помещение служебного кабинета для проведения свидания с женщиной за дачу необходимых показаний о причастности к мошенничествам третьего лица.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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