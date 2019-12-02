Челябинский спортсмен вернулся домой с золотом чемпионата мира по кикбоксингу

Челябинец Дмитрий Шахмухаметов – чемпион мира по кикбоксингу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту, два южноуральских спортсмена успешно выступили на чемпионате мира по кикбоксингу в турецкой Анталии.

Челябинец Александр Бобров стал серебряным призером в разделе пойнтфайтинг, а его земляк Дмитрий Шахмухаметов завоевал титул чемпиона мира в фулл-контакте.

Оба спортсмена занимаются в СШОР «Буревестник» под руководством заслуженного тренера России Александра Кувакина. В разделе пойнтфайтинг Александр Бобров уступил в финале представителю из Австрии и завоевал серебряную медаль, выполнив норматив «Заслуженный мастер спорта». Помимо Кувакина, его тренером является еще и Станислав Петров.

Еще более успешно сложились соревнования для Дмитрия Шахмухаметова. Дебютант чемпионата мира провел в Анталии три победных боя в весовой категории до 51 кг в разделе фулл-контакт (полный контакт), в том числе в финале взяв верх над спортсменом из Казахстана.

Отметим, что оба призера чемпионата мира уже вернулись в Челябинск.

«Я впервые участвовал в соревнованиях такого высокого ранга и очень рад, что с первого же раза удалось завоевать золото, – прокомментировал свою победу Дмитрий Шахмухаметов. – Спасибо тренерам, родным и близким за поддержку. Завоевать титул сильнейшего тяжело, но еще сложней его удержать. Буду и дальше работать над собой и стремиться подтвердить звание чемпиона мира на следующих соревнованиях».

Челябинск, Виктор Елисеев

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