В Челябинске восстановили два автобусных маршрута

В Челябинске вернули автобусы на маршруты №71 и №81.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 2 декабря, возобновил свою работу автобусный маршрут №71 «ЧМК – Улица Петра Столыпина», сейчас на линии три машины. Расписание размещено на сайте городского управления транспорта, а на сайте маршрут.ру можно в режиме он-лайн проследить движение по данному маршруту.

Утром и вечером интервал между рейсами автобуса будет составлять 40 минут, днем – от 50 минут до 2 часов.

Также с сегодняшнего дня запущен маршрут №81 «Чистопольская – ЮУрГУ». Пока на нем задействован только один автобус, поэтому интервал между рейсами достигает двух часов. Впрочем, частично этот маршрут дублирует автобус №83, следующий от Старокамышинска (Копейск) до ЮУрГУ.

По словам начальника управления транспорта Челябинска Максима Кичеева, в целом, на 71 маршрут запланировано 8 автобусов большого класса, в течение двух недель этот показатель должен быть выполнен. Также в течение декабря будет усилен 81 маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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