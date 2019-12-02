Не тот Хогвартс? ФАС проверит шоу-парк в Челябинске

В Челябинское УФАС России поступило заявление на «Дверь в Хогвартс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу обратился гражданин, который посетил с семьей шоу-парк «Дверь в Хогвартс» в областном центре.

В своем заявлении челябинец сообщил, что был неприятно удивлен «огромным количеством несоответствий» мероприятий на данном шоу описанию на сайте. По его мнению, размещенная на интернет-сайте информация в значительной мере не соответствует действительности и может вводить будущих посетителей в заблуждение.

По словам горожанина, на шоу отсутствовали заявленные на сайте турниры по «Квиддичу» и «Три волшебника», трехэтажный автобус, профессиональные актеры (люди, представляющие героев известного художественного фильма), мотоцикл Хагрида. Кроме того, на сайте не было указано, что все мастер-классы платные.

В связи с этим южноуралец просит провести проверку в отношении организатора мероприятия по факту указания им недостоверной информации на сайте.

Челябинское УФАС России в течение месяца примет решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.19

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