Сотрудники «скорой помощи» Магнитогорска готовят акцию протеста, чиновники не понимают, что им нужно

Сотрудники станции скорой помощи Магнитогорска готовятся выйти на акцию протеста.

Как уже сообщал «Новый День», в начале ноября сотрудники учреждения пригрозили забастовкой, обвинив руководство в выплате пониженных зарплат и повышенной нагрузке. Поначалу бунт сотрудников пытались представить как результат действий «одного человека». Но в результате с ситуацией пришлось разбираться первому замгубернатора Ирине Гехт и министру здравоохранения региона Юрию Семенову. В результате надбавки за ночные смены, сниженные в начале года до 20%, подняли до 50%. Но у медиков это не удовлетворило.

«Мы – работники скорой Магнитогорска выступаем с требованиями об увеличении оплаты нашего труда, потому что нас на это вынуждают наши жизненные потребности: качество продуктов питания, условия жилья, потребность в отдыхе, потребность в образовании и досуге наших детей», – заявили медики.

По словам главного врача станции скорой помощи Магнитогорска Александра Шумкова, теперь его подчиненные требуют поднять надбавки за ночные смены до 100% ( как это было в прошлом году).

Организаторы акции настаивают, что речь шла о возвращении к 100%-м надбавкам с самого начала. И обещают вывести на акцию протеста 150 человек.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявляют, что об акции протеста медиков Магнитогорска знают, но не совсем понимают, чего протестующие добиваются: «Станция скорой помощи в Магнитогорске работает в штатном режиме, – сообщили в ведомстве. – Наомним, Министерство здравоохранения Челябинской области, совместно с администрацией города Магнитогорска, встречались с сотрудниками станций скорой помощи, решались текущие вопросы по заработной плате, материально – технической базе.

Цели проведения пикета на фоне выполнения общей ежедневной плановой работы выглядят не понятно. Если изо дня в день сотрудник исполняет свои трудовые обязанности без нареканий, отчего после рабочей смены он решается выступать против? В данном случае возникает резонный вопрос о целях проведения подобных акций. Зачем и кому на самом деле нужен этот информационный шум?»

Не понимает медиков и первый вице-губернатор Ирина Гехт, отмечающая, что 100%-ную надбавку за ночные смены в Челябинской области никто не получает: 50% доплачивают в Челябинске, Златоусте, Миассе и теперь в Магнитогорске, на селе доплачивают 30%. А в малых городах, видимо, ночью работают по дневному тарифу.

По мнению Гехт, для работников магнитогорской «скорой» уже сделано все, что можно, в рамках существующего финансирования.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 02.12.19

«Пропасть растет»: бюджетный комитет Госдумы отказался поддержать повышение налога для богатых. / «По ночам я немного шью»: в Госдуме «с огоньком» обсудили поправки в закон о самозанятых. / В Челябинске восстановили два автобусных маршрута. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»