Южноуралец, обманувший дольщиков на четверть миллиарда, предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет директор строительной организации, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 252 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего директора строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия, южноуралец, являясь директором ООО «Возрождение», получил разрешение на строительство двух жилых домов, однако не намеревался завершать строительство. Мужчина от лица организации в период с декабря 2015 по февраль 2018 года заключил 112 договоров долевого участия в строительстве жилых домов со встроенными помещениями торгово-офисного назначения и подземной стоянки в ЖК «Молодежный» в Ленинском районе Челябинска на общую сумму около 252 миллионов рублей.

Следствием установлено, что похищенные средства челябинец израсходовал по своему усмотрению, обязательства по строительству многоквартирного дома не выполнил. Объекты долевого строительства гражданам не передал. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 58 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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