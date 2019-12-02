Сотни челябинцев могут остаться без квартир

Дольщикам СК «Радуга» придется в суде доказывать свое право на купленные квартиры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольщики многоквартирных домов, возводившихся СК «Радуга», рискуют остаться без квартир даже после того, как дома достроят на средства госкомпании «Дом.рф».

Напомним, собственник компании Александр Сребрянский был задержан в мае нынешнего года после процессуальной проверки, проведенной следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по заявлениям участников долевого строительства многоквартирных домов в Курчатовском районе Челябинска. В ходе нее было установлено, что руководство ООО СК «Радуга» сознательно сообщало дольщикам заведомо ложные сведения о сроках окончания. В действительности же средства, предназначенные для строительства 7 многоквартирных жилых домов (всего заключили более 700 договоров долевого строительства), были выведены через аффилированные структуры.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По подозрению в совершении преступления и задержали Александра Сребрянского.

В сентябре этого года суд объявил СК «Радуга» банкротом по иску госкомпании «Дом.рф», и квартиры в недостроенных домах вошли в конкурсную массу. Однако, в ходе разбирательств выяснилось, что большинство дольщиков приобретали квартиры в строящихся домах не у СК «Радуга», а у ООО «ЛитМаш». Соответственно, и деньги платили этой же фирме. А вот документов, удостоверяющих факт передачи средств застройщику, у южноуральцев нет. В настоящее время арбитражный управляющий известил в социальных сетях уже несколько десятков дольщиков о том, что оплата по их договору не подтверждена.

Теперь им придется доказывать свое право на квартиры в арбитражном суде. В противном случае, собственником квартир станет «Дом.рф». Рассмотрение первых исков дольщиков пройдет в декабре. Однако, юристы признают: удачный для челябинцев исход далеко не гарантирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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