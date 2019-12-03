На Троицкой ГРЭС произошел пожар

На ГРЭС в Троицке произошел пожар. Возгорание началось около 5 часов утра по местному времени (3 часа мск).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, пожару присвоили третью степень сложности.

«Произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №3 (КТЦ-3). Из цеха самостоятельно вышли 8 человек. По предварительным данным пострадавших нет.

На территории цеха работали звенья газодымозащитной службы, горел вертикальный кабель-канал, наблюдалось сильное задымление. К месту оперативно направлены дополнительные силы, в том числе из областного центра.

Тепло и энергоснабжение населения не нарушено.

Всего на ликвидации последствий происшествия задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 110 кв.м.

Пожар локализован в 7:20 (время местное), ликвидация открытого горения объявлена в 7:23. Работы на месте пожара продолжаются», – сообщили в ведомстве.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 03.12.19

3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Амбиции и пустота: аэропорт как зеркало «челябинской мечты» (ФОТО). / Сотни челябинцев могут остаться без квартир. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»