Замдиректора дома престарелых в Челябинске отправилась за решетку за взятки деньгами и техникой

В Челябинске огласили приговор заместителю директора геронтологического центра, попавшейся на взятках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд признал бывшего заместителя директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский геронтологический центр» виновной в получении взяток и служебном подлоге.

Установлено, что с января 2017 года по январь 2019 года женщина получила от руководителя нескольких коммерческих организаций взятку на общую сумму более 240 тысяч рублей. Помимо денег, предприимчивая замруководителя согласилась принять от бизнесмена телевизор, холодильник, кровать, газовую колонку и лодку.

В благодарность женщина обеспечивала победу подконтрольных коммерсанту фирм в закупках для геронтологического центра. При этом контракты составлялись с нарушениями федерального законодательства.

Суд приговорил челябинку к 7 годам в колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Экс-замдиректора взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.19

В пяти регионах России раскрыли группировку наркоторговцев. / На Троицкой ГРЭС произошел пожар. / 3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»