Южноуральцы жалуются на «нарисованные» долги от «МРСК Урала»

Жители Челябинской области заявили о неправомерности долговых требований «МРСК Урала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой вмешаться в ситуацию с долговыми претензиями, предъявляемыми компанией «МРСК Урала» домохозяйствам региона.

«Уважаемый Алексей Леонидович. Большая просьба, обратите ваше внимание, на ОАО «МРСК Урала». Они разослалили всем квитанции с долгами. С показаниями, которые мы им оплатили 29.06.19. К ним дозвониться невозможно. На целый день снимают трубку. Помогите, пожалуйста», – обратились к главе региона в сообществе «Алексей Текслер помоги».

При этом, судя по комментариям к записи, проблема эта существует на всей территории Южного Урала. «В Аше прислали долги. Этой организации уже не существует. Был Челябэнергосбыт, наши оплаты так и остались там. Мы обращались, пришел ответ, что нет возможности совершать какие-либо денежные расчеты ввиду ареста, наложенного судебным приставом на расчетные счета, было направлено уведомление в ОАО «МРСК Урала». Суммы переплаты должны были учитывать после 01.07.218 г., они отвечали, что уведомления не было. А теперь и ОАО «МРСК Урала» тоже рассылают долги, что же это творится? Помогите!" – пишет участник сообщества.

«У нас тоже самое. Предложили из Катав-Ивановска приехать в Златоуст с квитанциями и разбираться. Ближний свет. Мы платим по счетчику, а у них вечно какие-то свои показатели, и вечно мы у них в долгу», – возмущается еще одна жительница области.

«В Нязепетровске тоже разослали квитанции с долгами, с предложением приехать разбираться в Челябинск», – жалуются южноуральцы.

Напомним, ранее в компании «МРСК Урала» заявили о полумиллиардном долге жителей Южного Урала до поставленную им электроэнергию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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