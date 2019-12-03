Четырем южноуральским министрам нашли заместителей

Губернатор Алексей Текслер подписал назначения в четырех министерствах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал постановления о назначении заместителей министров в министерства образования и науки, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства и транспорта.

Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Елена Сидорчук. В ее ведении будут находиться управление дополнительного образования и молодежная политика. Свою деятельность в министерстве начала в ноябре 2010 года в должности главного специалиста отдела воспитания управления дополнительного образования. С апреля 2017 года – начальник управления дополнительного образования минобрнауки Челябинской области.

Должность заместителя министра здравоохранения Челябинской области занял Евгений Ванин. Трудовую деятельность начал в Златоусте санитаром детской поликлиники детской больницы №1 Машзавода. С 2013 года работает начальником управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Заместителем министра культуры Челябинской области назначена Елена Волчихина. С 2004 года работает в управлении экономики и бухгалтерского учета министерства культуры.

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Станислав Харченко. Имеет большой опыт работы в топливно-энергетическом комплексе, дорожной отрасли, ранее возглавлял дирекцию капитального строительства Российского энергетического агентства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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