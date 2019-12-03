Шантажиста-педофила из Магнитогорска запрут в психушку

Прокуратура требует направить на принудительное лечение магнитогорца, принуждавшего к сексу несовершеннолетнюю девушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Магнитогорска обвиняется в понуждении лица к половому сношению и совершению действий сексуального характера путем шантажа, совершенном в отношении несовершеннолетней, а также в вымогательстве.

Южноуралец познакомился с несовершеннолетней девушкой в социальных сетях. Через какое-то время молодые люди решили встретиться на празднике, посвященном Дню защиты детей, который проходил около мэрии. Встреча оказалась последней. Девушке парень не понравился. Как она рассказала потом полицейским, молодой человек показался ей странным и неприятным. В итоге, она сбежала с мероприятия вместе с подругой, а контакт знакомого в соцсетях сразу добавила в черный список.

Но избавиться от навязчивого интернет-приятеля оказалось не так просто. «Сразу после этого ей начали приходить СМС-сообщения от магнитогорца, – цитирует «Верстов.Инфо» источник в Правобережной районной прокуратуре Магнитогорска. – В них содержались угрозы, требования о передаче ему 300 тысяч рублей. Она старалась объяснить, что при встрече он ей не понравился. В ответ парень стал склонять несовершеннолетнюю вступить с ним в половую связь».

Позднее аппетиты южноуральца возросли. Он стал требовать уже 400 тысяч рублей, по-прежнему настаивая на сексуальной близости. В противном случае, угрожал магнитогорец, он опозорит ее в соцсетях перед друзьями. Девушке пришлось обратиться за помощью в полицию. СКР возбудил уголовное дело.

В ходе следствия провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая выяснила, что молодой человек страдает психическим расстройством. В итоге прокуратура направила уголовное дело в суд для применения в отношении шантажиста принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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