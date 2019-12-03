В Челябинской области рабочий погиб, упав с вышки сотовой связи

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 2 декабря на крыше многоэтажного жилого дома в Южноуральске обнаружено тело рабочего с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты 15 метров при выполнении монтажных работ на вышке оператора сотовой связи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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