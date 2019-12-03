У силовиков появились новые претензии к осужденному экс-главе села под Челябинском

В Челябинской области бывший глава Алишевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиля Габитова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале 2012 года чиновник, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местной жительницы прав пользования земельным участком, выдал ей фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования земельным участком площадью 1500 квадратных метров в поселке Трубный. В дальнейшем женщина зарегистрировала права собственности на него. Ущерб местному бюджету оценивается в сумму более 450 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, приговором суда Габитову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно за злоупотребление и превышение должностных полномочий при выделении 48 земельных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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