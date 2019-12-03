Бизнесмен снабжал детские сады Верхнего Уфалея просроченным мясом

Мясо с измененным сроком годности было направлено в детские сады Верхнего Уфалея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство приостановило деятельность сроком на 3 месяца уполномоченного лица за ошибки в работе в ФГИС «Меркурий».

«При мониторинге и анализе информации ФГИС «Меркурий» установлено, что на предприятии ИП Спиридонов уполномоченное лицо через инвентаризацию меняет наименование входной продукции и продлевает срок годности, оформляет транспортные эВСД на данную продукцию и отправляет её в детские сады Верхнего Уфалея», – объяснили свои действия в Россельхознадзоре.

Так, 18 августа на предприятие поступило 210 кг охлажденной свинины в полутушах с датой выработки 17 августа и годностью до 29 августа. Через инвентаризацию уполномоченное лицо составляет акты несоответствия, меняет наименование на свинина – мясо механической обвалки и продлевает срок годности до 29 февраля 2020 года. Данную продукцию он отправил по эВСД от 13 ноября в детский сад в Верхнем Уфалее.

Также на предприятие 2 октября поступило 146 кг говядины бескостной, охлажденной, дата выработки которой 26 сентября и срок годности до 10 октября. Через инвентаризацию уполномоченное лицо составляет акт несоответствия и необоснованно продлевает срок годности мяса до 10 марта 2020 года. Данную продукцию отправляют по транспортным эВСД от 11 и 28 октября в детский сад все в том же Верхнем Уфалее.

Действия уполномоченного лица приводят к нарушению требований, установленных федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Уполномоченное лицо заблокировано сроком на 3 месяца. Предприятию выписано предостережение о недопустимости выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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