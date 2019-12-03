Дороги, грязь, неблагоустройство: Челябинск стал одним из наиболее проблемных городов России

Челябинск стал одним из антилидеров в рейтинге главных проблем российских городов.

Как передает корреспондент РИА Новый День», почти две трети челябинцев заявили о том, что главной проблемой города являются плохие дороги. Это отметили 62,3% участников исследования портала Domofond.ru. Это самая большая цифра среди респондентов опроса.

На втором месте среди проблем, отмеченных челябинцами – грязь и недостаточная работа коммунальных служб по уборке города. Об этом заявили 46,8% горожан. Хуже дела обстоят только в Волгограде (51,6%) и Омске (50,4%). Кроме того, грязь одной из основных проблем назвали 46,8% жителей Ростова-на-Дону.

Третья проблема, выделенная челябинцами – плохое благоустройство общественных мест и парков. По этой позиции Челябинск занимает второе место с конца. Если среди жителей южноуральской столицы одной из главных проблем ее назвали 41,7% опрошенных против 45,7% в Волгограде.

Всего по России в исследовании приняли участие 93 тысячи 300 респондентов. По итогам опроса первое место в рейтинге проблем в 2019 году заняло низкое качество дорог. Этот вариант выбрали 45,5% респондентов. На втором месте рейтинга – грязь и плохая работа дворников: 35,7% респондентов посчитали ее ключевой. Третью позицию занимает недостаточное благоустройство общественных мест и парков: это приоритетная проблема для 31,6% участников опроса.

За год тройка главных проблем в России не изменилась.

Также россияне жалуются на недостаточную освещенность – этот вариант выбрали 29,7% респондентов. Далее следует нехватка культурных мероприятий, небольшое количество площадок для выгула собак и малое число хороших кафе и ресторанов. Их доли примерно равны: 25,7%, 25,3% и 24,2%.

Меньше всего россиян беспокоит снос архитектурных или исторических памятников. Только 2,5% участников опроса считают ее главной – столько же, сколько и в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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