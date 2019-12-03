В Челябинске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло примерно в 13:30 в Тракторозаводском районе.

Микроавтобус, следовавший по 39 маршруту, на улице Танкистов пошел на обгон, но не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Пострадали 6 человек, двое из них от медицинской помощи отказались, четверо госпитализированы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.12.19

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