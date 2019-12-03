Кандидаты на пост главного архитектора раскритиковали проект генплана Челябинска

Проект генплана Челябинска вызвал недоумение у участников конкурса на включение в кадровый резерв на соискание должности главного архитектора города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска прошел очный этап конкурса на должность главного архитектора города. Или, как уточнила вчера мэр Наталья Котова – конкурса на включение в кадровый резерв.

Началось собеседование своеобразным «холодным душем» для горожан. Первая из претендентов – челябинка Татьяна Баль – стала активно напирать на тему «профессионалов». Так, и архитектурный совет должны составлять представители профильных организаций, и решения по крупным проектам должны приниматься только профессионалами. А в конце концов, г-жа Баль договорилась до того, что «у нас пока население не способно выдвигать какие-то идеи, оно может только критиковать. Поэтому на обсуждение горожанам мы должны выносить уже идеальный, профессиональный проект». Видимо, и обсуждение это будет проходить, как до настоящего времени: под ехидные усмешечки представителей мэрии.

Последовавшая за ней Валентина Гадальщина ограничилась рассуждениями о формировании многофункциональной среды, в которой человек может развиваться. Возможно, стоит применить разделением по сферам, районам: бизнес-кластер, еще что-то. Мы не должны узко мыслить, мы должны смотреть на развитие города целостно», – ответила Татьяна Баль на вопрос о том, каким она видит архитектурное будущее Челябинска.

Третий претендент, Мирослав Данильчук, несколько ошеломил комиссию терминами «волюнтаризм» и «вкусовщина». Он же первым раскритиковал проект генплана, который активно пытался протащить действующий комитет по градостроительству и архитектуре. «Я не могу никак оценить новый генплан, потому что я не вижу цели, ради которой он создавался. Единственное, могу сказать, что он еще не принят, но он уже устарел, так как обсуждался три-четыре года назад», – заявил архитектор. Правда, утверждение претендента о том, что уровень заболеваемости напрямую не зависит от загрязнения окружающей среды (пусть и со ссылкой на совместное с медиками исследование эпохи губернаторства Петра Сумина) несколько диссонирует с последними заявлениями городских властей об экологических приоритетах мэрии.

Архитектор Павел Крутолапов призвал обеспечить пешеходную связанность территорий и создать нормальный градостроительный регламент (нынешний не выдерживает никакой критики, считает челябинец). При этом, в пику Татьяне Баль, архитектор не боится обсуждать будущие решения с горожанами – хотя бы в социальных сетях.

Челябинец Кирилл Кугаевский заявил, что индустриальная эпоха закончилась, в город нужно привлекать мозги, а для этого нужно создавать условия: жилье, общественный транспорт, благоприятная среда. При этом очень важно развитие велодвижения, считает претендент.

Екатеринбуржец Николай Седлер также раскритиковал проект генплана. «Ради интереса посмотрел проект генплана Челябинска, мне он не импонирует. Соглашусь с расхожим мнением о том, что проекту территориального планирования должна предшествовать разработка мастер-плана, где будет сформулировано, а для чего вообще мы делаем генеральный план», – заявил претендент. Не в восторге он и от действий руководства аэропорта. По словам архитектора, воздушная гавань лишена связи с городом в виде регулярно действующего аэроэкспресса.

Впрочем, в итоге выяснилось, что Николай Седлер на пост главного архитектора Челябинска пока не претендует, так как начал работу в Среднеуральске. На недоуменный же вопрос комиссии, резонно заметил: «У нас же конкурс по включению в кадровый резерв».

Интересно отметить, что кандидаты из Екатеринбурга продемонстрировали более конкретное видение перспектив развития Челябинска. К примеру, Владимир Спиридонов, как и Николай Седлер, говорил о развитии транспортно-логистического комплекса в его увязке со столицей Среднего Урала. «Но, прежде всего, нужно формировать архитектурный облик города. При его разработке должны быть сформированы мастер-планы. Здесь нужно увязать существующее наследие с будущим, нужно разработать проект охраны исторического центра Челябинска. Я также считаю необходимым создание паспортов фасадов исторических зданий в центре, которые надо сохранять. Высокая застройка в центре города, я считаю, кощунство. Историческая среда должна сохранить свое наследие. Могут быть современные включения, но это должно быть очень аккуратно», – заявил он.

При этом в формировании облика города должны участвовать представители образования, науки и общественности, уверен архитектор. Вообще, Владимир Спиридонов представил наиболее развернутое видение дальнейшей деятельности главного архитектора.

В итоге комиссия рекомендовала включить в кадровый резерв трех кандидатов: Павла Крутолапова, Кирилла Кугаевского и Владимира Спиридонова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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