В Копейске транспортная полиция вышла на похитителя рельсов по следам на снегу

Сотрудники транспортной полиции Челябинска установили похитителя рельсов по следам на снегу.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 29 ноября в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Потанино – Козырево» (ЮУЖД) обнаружено отсутствие рельсов.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции, в числе которых были эксперты, в ходе осмотра места происшествия обнаружили на снегу свежие следы шин и обуви, указывающие направление, по которому скрылся возможный похититель. Именно этот путь в скором времени привел оперативников к одному из частных домов в поселке Потанино (Копейский городской округ). Около домовладения стоял автомобиль, следы от протектора колес которого совпадали со следами шин, изъятыми на месте преступления, а отпечатки обуви около машины были идентичны обнаруженным на перегоне.

Проверка показала, что в доме обитает 21-летний молодой человек. Именно он и похитил три отрезка рельсов длиной по три метра каждый и сдал в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил 4 тысячи рублей.

В отношении задержанного дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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