В Челябинске приступили к созданию главного ледового городка

В южноуральской столице приступили к созданию центрального ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, первым украшением площади Революции станет новогодняя елка, которую установят уже 6 декабря.

На 25 декабря запланировано официальное открытие сказочного ледового городка. По решению жителей в этом году главными героями станут персонажи произведений детских писателей.

Также в этот же день пройдет финал конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». Эксперты оценят претендентов по десятибалльной системе, обращая внимание на образ, содержание выступления, исполнительское и актерское мастерство, а также режиссуру. В финал пройдут три пары Дедов Морозов и Снегурочек.

Организаторы отмечают, что любой зарегистрировавшийся участник, независимо от того, прошел он в основной конкурс или нет, может выиграть в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Онлайн-голосование за лучшее видео-поздравление, адресованное жителям мегаполиса, в образах Деда Мороза и/или Снегурочки пройдет с 9 по 20 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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