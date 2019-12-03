Компанию южноуральского госдепа поймали на сокрытии налогов. Снова

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения коммерческим предприятием от уплаты налогов на сумму 63 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Здоровая ферма» от уплаты налогов в особо крупном размере.

«По данным следствия, в период 2014-2017 годов руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость и о завышении расходов по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 миллионов рублей», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, в том числе изъятие документов, подтверждающих использование руководством ООО «Здоровая ферма» преступной схемы уклонения от уплаты налогов.

В ходе расследования уголовного дела будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Между тем, странные вещи творятся с еще одним уголовным делом в отношении топ-менеджеров депутата Государственной думы Олега Колесникова (до 2016 года холдинг «Здоровая ферма» принадлежал именно его структурам).

Еще в 2017 году суд должен был вынести приговор 16 сотрудникам компании, но в итоге уголовное дело вернули следователям, и пострадавшие от их действий опасаются, что расследование просто спускают на тормозах.

Как уже сообщал «Новый День», в зависимости от роли и степени участия в преступлениях (треть обвиняемых занимали должности руководителей компаний агрохолдинга), членам преступной группы вменяется мошенничество в особо крупном размере, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, незаконная банковская деятельность, совершенная ОПГ, преднамеренное банкротство.

По версии следствия, в 2012 – 2014 годах руководство «Здоровой фермы» нанимало сторонние организации для строительства сельскохозяйственных объектов. После выполнения работ с подрядчиками не рассчитывались, а деньги, выделенные по программе госсубсидирования, присваивали. Потерпевшими признаны 9 коммерческих структур, общая сумма ущерба составила 120 миллионов рублей.

Кроме того, преступной группе вменяется незаконный возврат НДС в связи с покупкой имущественного комплекса ООО «Платошинская птицефабрика» в Пермском крае. Следователи полагают, что организации, входящие в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма» через подставные фирмы перепродавали друг другу активы, при этом искусственно увеличивали цены объектов недвижимости. Затем представители агрохолдинга отчитывались о совершенных сделках и уплаченных налогах на добавленную стоимость, в то время как НДС уплачен не был. Причиненный государству ущерб превысил 208 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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