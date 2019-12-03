В Челябинске легковушку вынесло на остановку. Пострадала школьница

Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на остановке в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА Новый День», инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Копейском шоссе, на остановке «Училище».
Как рассказали очевидцы, недалеко от остановки столкнулись две легковушки. От удара одну из них выбросило на тротуар. Автомобиль пронесся через остановку общественного транспорта и врезался в торговый павильон.
По информации отдела пропаганды городского ГИБДД, в результате аварии пострадала 11-летняя школьница, находившаяся в это время на тротуаре. Также травмы получил водитель легковушки. Оба госпитализированы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.12.19
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