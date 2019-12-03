В Челябинске легковушку вынесло на остановку. Пострадала школьница

Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на остановке в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА Новый День», инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Копейском шоссе, на остановке «Училище».

Как рассказали очевидцы, недалеко от остановки столкнулись две легковушки. От удара одну из них выбросило на тротуар. Автомобиль пронесся через остановку общественного транспорта и врезался в торговый павильон.

По информации отдела пропаганды городского ГИБДД, в результате аварии пострадала 11-летняя школьница, находившаяся в это время на тротуаре. Также травмы получил водитель легковушки. Оба госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.19

Компанию южноуральского госдепа поймали на сокрытии налогов. Снова. / Кондиционеры и антенны на домах-памятниках объявлены вне закона. / Россия на пороге смуты: авторитет Путина «растащили по кускам». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»