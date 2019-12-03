Забастовка комом: в Челябинске провалилась акция протеста таксистов

В Челябинске провалилась попытка забастовки водителей такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к всероссийской акции протеста таксистов в Челябинске присоединились лишь порядка 200 водителей.

Напомним, всероссийская забастовка началась 2 декабря. В Челябинске и Екатеринбурге солидарную акцию протеста наметили на 3-5 декабря. Ее участники намерены не выезжать на вызовы в часы пик (с 16:00 до 20:00).

Перевозчики протестуют против действий агрегаторов такси, забирающих у водителей, по их мнению, слишком большой процент за свои услуги (в итоге, водитель в Челябинске в час зарабатывает порядка 250 рублей).

Однако, в первый же день бойкот фактически провалился. К нему присоединились около 200 машин. В итоге, горожане практически не заметили акции протеста. Правда, по словам таксистов, не присоединившихся к забастовке, челябинцы все-таки решили учесть анонсированный бойкот, и число вызовов сегодня, по ощущениям таксистов, снизилось.

Интересно, что в Екатеринбурге акция протеста осталась также незамеченной: по сообщениям местных СМИ, время ожидания такси в часы пик в столице Среднего Урала заметно не изменилось.

Большинство же таксистов признаются, что, несмотря на недовольство сложившимся положением вещей, поддерживать столь радикальные шаги не готовы: нужно думать о содержании семьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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