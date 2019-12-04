В Златоусте вынесли приговор «бизнес-тренеру», лишившей клиентов 50 миллионов рублей

В Челябинской области вынесен приговор создателю интернет-группы «Академия Успеха», похитившей у клиентов свыше 50 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 41-летнюю жительницу региона виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

В суде установлено, что женщина организовала в созданной ею в социальных сетях закрытой группе «Академия Успеха» платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках и его реализации.

Злоупотребляя доверием участников закрытой группы, аферистка уговаривала клиентов внести средства для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денег проводила занятия, заключала соинвесторские договоры, условия которых по возврату вложенных членами группы средств с процентами исполнять не намеревалась. Полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Таким образом с марта 2016 по декабрь 2017 года злоумышленница похитила у 80 жителей разных регионов России и Казахстана (из городов Ярославль, Пермь, Омск, Москва, Балтийск, Ростов-на Дону, Липецк, Новокузнецк, Иркутск, Тольятти, Киров, Актобе, Стерлитамак, а также Челябинской области) более 50 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенницу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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