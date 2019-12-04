Вице-мэром Златоуста стал оборонщик и выпускник американской бизнес-школы

В Златоусте назначен новый заместитель главы округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, заместителем главы города по стратегическому развитию и инвестициям – начальником экономического управления администрации назначен Андрей Сюзев. Соответствующее распоряжение подписал глава Златоуста Максим Пекарский.

Сегодня, 4 декабря, новый вице-мэр приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

Андрей Сюзев родился в Златоусте в 1964 году. После окончания в 1986 году с отличием Челябинского политехнического института преподавал и активно участвовал в научно-исследовательской деятельности по ракетно-космической тематике. Автор 16 научных публикаций и учебных методических пособий.

В 1993 – 1995 годах принимал непосредственное участие в разработках новейших моделей бронежилетов и военного снаряжения для силовых и охранных структур. Организовывал и проводил испытания бронежилетов в научно-исследовательских центрах России и США.

В 1995 году принял участие в конкурсе бизнес-проектов, организованном Центром конверсии и приватизации Института США и Канады РАН, выиграл грант на стажировку и прошел обучение в Школе бизнеса и менеджмента Университета Пеппердайн (США).

С 1996 по 2002 год работал исполнительным директором и директором по экономике и финансам в АО «Синегорье».

С 1996 года руководил сетью фотомагазинов «Кодак» и салонами сотовой связи «Техноселл».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.19

В Златоусте вынесли приговор «бизнес-тренеру», лишившей клиентов 50 миллионов рублей. / За границу цивилизации. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»