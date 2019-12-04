Верхний Уфалей не оставляют коммунальные аварии

В Верхнем Уфалее из-за коммунальной аварии перекресток превратился в каток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная коммунальная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Ленина и Бабикова. Об этом жители Верхнего Уфалея сообщили в социальных сетях.

«В Верхнем Уфалее утро среды началось с коммунального сюрприза. Рядом с магазином «Цветочек» из земли начал бить фонтан. Потоки воды в 8:15 дошли до магазина «Магнит косметик». Также подтопленным оказался тротуар возле детского сада 14», – написали жители в паблике «Новости Верхнего Уфалея».

В мэрии города сообщили, что на месте аварии работают представители МУП «Водоканал».

Напомним, в нынешнем году Верхний Уфалей стал «хитом» коммунальной повестки в регионе. Аварии на сетях водоснабжения происходят в городе регулярно. Так, крупное ЧП произошло в городе в октябре нынешнего года. С ситуацией пришлось разбираться главе минстроя Виктору Тупикину.

Однако, даже после нагоняя, полученного мэром Верой Усковой от губернатора Челябинской области Алексея Текслера, ситуация не изменилась. В ноябре аварии продолжились.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.19

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