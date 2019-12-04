Пожарные не смогли проехать: в центре Челябинска вспыхнул автомобиль

В центре Челябинска загорелся автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Смирных и Энтузиастов в Центральном районе Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Как рассказали челябинцы, на этом участке столкнулись два легковых автомобиля. Через несколько секунд после этого одна из машин загорелась. Водитель к этому времени уже покинул салон. Мужчина попытался своими силами потушить автомобиль, но огонь был слишком сильным.

Пожарный экипаж не смог добраться до места ДТП вовремя из-за пробки, образовавшей на улице Сони Кривой: несмотря на включенные спецсигналы, автомобилисты крайне неохотно пропускали машину, пишет паблик «Регион-74 Челябинск». В итоге автомобиль челябинца полностью выгорел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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