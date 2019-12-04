Полиция Магнитогорска открыла огонь по опасному автомобилю

В Магнитогорске сотрудники ГИБДД задержали водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции по Магнитогорску поступило сообщение о том, что в районе дома 172/3 по проспекту Карла Маркса водитель автомобиля БМВ 320 управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

Несколько экипажей ДПС направили на задержание правонарушителя. На одной из улиц города машина была обнаружена. Но при попытке остановить автомобиль, водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.

«В ходе преследования, магнитогорец неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. В целях остановки транспортного средства инспектором ДПС применено огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, произведены прицельные выстрелы по колесам, в результате чего автомобиль остановился, водитель полицейскими задержан», – рассказали в силовом ведомстве.

За рулем оказался 30-летний магнитогорец, ранее лишенный водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде и привлеченный к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Приговором суда мужчине назначено 220 часов принудительных работ.

В настоящее время в отношении водителя составлен протокол об управлении транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение требований транспортной безопасности) и избрании ему меры пресечения.

В соответствии с действующим законодательством водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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