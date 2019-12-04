В Копейске хозяйка магазина похитила продавца и ее мужа из-за 30 тысяч рублей

Жители Копейска предстанут перед судом за похищение семейной пары и совершение ряда тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы региона и 37-летнего мужчины. В зависимости от степени участия они обвиняются в самоуправстве, совершенном с применением насилия или угрозой его применения, незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц в отношении двух человек, подстрекательстве, пособничестве и приготовлении к убийству, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что соучастники с целью получения денежного долга в сумме 4 тысячи рублей от 24-летней потерпевшей, работавшей продавцом в магазине обвиняемой, неоднократно высказывали в ее адрес угрозы применения насилия, причиняли телесные повреждения, в том числе, в присутствии мужа потерпевшей.

В ноябре 2016 года с целью получения денежного долга в 30 тысяч рублей уже от мужа продавца за якобы пропавший электроинструмент из квартиры, предоставленной семейной паре для проживания, обвиняемый в присутствии жены потерпевшего бейсбольной битой причинил мужчине телесные повреждения.

Затем соучастники удерживали семейную пару на протяжении двух дней, от чего 18-летний мужчина скончался от причиненных телесных повреждений.

Непосредственно после этого копейчане обратились к знакомому, заплатив ему 250 тысяч рублей за помощь в сокрытии трупа потерпевшего, который вывез и сжег труп.

Кроме того, осознавая, что потерпевшая является свидетелем совершенных преступлений, тому же знакомому пообещали заплатить за убийство женщины. Но мужчина впоследствии отказался от убийства свидетельницы.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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