Челябинец зверски убил бабушку своей девушки

Челябинский областной суд огласил приговор 22-летнему горожанину: парня признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое, совершенном с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, грабеже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, днем 4 апреля 2019 молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов «Пятерочка» в Металлургическом районе Челябинска не захотел оплачивать товар на общую сумму более 400 рублей и попытался покинуть магазин. На требования кассира рассчитаться или вернуть продукты, он не отреагировал и скрылся в подъезде одного из соседних домов.

В этом подъезде жила бабушка его бывшей девушки, у которой он ранее был в гостях. Под предлогом общения с подругой молодой человек попросил открыть ему дверь в квартиру. Женщина его впустила и сообщила, что внучки у нее нет. Затем стала звонить ей с мобильного телефона, но та не ответила.

Парень из квартиры ушел, в подъезде выпил украденный алкоголь. И решил присвоить смартфон пожилой женщины. Он снова позвонил в дверь женщины и сообщил, что хочет еще раз попробовать дозвониться до девушки.

Воспользовавшись тем, что пенсионерка отвлеклась, он взял телефон с кухонного стола и положил к себе в карман. Женщина это заметила и возмутилась. Парень схватил нож и нанес пенсионерке 9 ударов, ранив ее в шею, туловище, руки.

Затем обыскал квартиру и, помимо телефона, забрал наручные часы, кошелек с 550 рублями, банковскими и дисконтными картами. Через 4 дня в медицинском учреждении пострадавшая от полученных травм скончалась.

В судебном заседании челябинец вину признал полностью.

Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, смягчающими – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

С учетом приговора Калининского районного суда Челябинска от мая 2019 года (тогда парня судили за кражу) назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Кроме того, в пользу дочери и сына погибшей в качестве морального вреда взыскано по 1 миллиону рублей каждому. В качестве материального ущерба в пользу сына пенсионерки взыскано более 110 тысяч рублей (расходы на приобретение лечебных препаратов и погребение).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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