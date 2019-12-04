Магнитогорец сообщил о захвате мэрии террористами

Житель Магнитогорска переполошил экстренные службы сообщением о захвате городской администрации террористами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 3 декабря.

На телефон ЕДДС позвонил мужчина и огорошил диспетчера сообщением о захвате мэрии Магнитогорска террористами. Впрочем, информация об этом не подтвердилась.

Полиция довольно быстро выяснила личность «шутника». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержан 45-летний ранее судимый, официально не работающий житель Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, максимальное наказание – 5 лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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