На Южном Урале подростка задержали за изнасилование 11-летней знакомой

Девятиклассника из Златоуста задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено в понедельник, 2 декабря, в квартире одного из многоквартирных домов Златоуста.
15-летний школьник надругался над 11-летней девочкой. Известно, что они были знакомы.
Подростка задержали на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В следственном управлении СКР по Челябинской области факт задержания и возбуждения уголовного дела подтверждают, но от дальнейших комментариев воздерживаются, так как речь идет о преступлении в отношении несовершеннолетнего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.12.19
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