На крупном предприятии Челябинска погиб рабочий

В одном из цехов ЧЭМК погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 3 декабря на территории одного из цехов промышленного предприятия областного центра обнаружено тело 49-летнего рабочего. Известно, что речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении транспортерной ленты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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