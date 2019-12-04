На крупном предприятии Челябинска погиб рабочий

В одном из цехов ЧЭМК погиб рабочий.
Как сообщили РИА «Новый День» следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 3 декабря на территории одного из цехов промышленного предприятия областного центра обнаружено тело 49-летнего рабочего. Известно, что речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.
По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении транспортерной ленты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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