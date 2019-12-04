В Челябинской области зарегистрирован случай свиного гриппа

За неделю заболеваемость ОРВИ выросла среди южноуральцев еще на 9%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 48 неделю 2019 года в регионе зарегистрировано 24013 случаев ОРВИ, показатель составил 73,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 9%.

Уровень заболеваемости ниже порога на 4,5% по всем возрастным группам.

«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС- вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа. При проведении лабораторных исследований на 48 неделе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm (свиной грипп)", – рассказали в надзорном ведомстве.

В Челябинской области по состоянию на 29 ноября привито против гриппа свыше 1,3 миллиона жителей. Вакцинация населения продолжается. Прививки против гриппа в рамках Национального календаря осуществляют муниципальные и государственные медицинские организации, также прививки против гриппа проводятся в медицинских кабинетах детских дошкольных, общеобразовательных и средних специальных образовательных организаций, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад.

За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

Напоминаем, что бесплатно за счет средств федерального бюджета прививаются дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.19

«Мусорная» реформа терпит крах: шесть регоператоров в России готовятся к банкротству. / На крупном предприятии Челябинска погиб рабочий. / На Южном Урале подростка задержали за изнасилование 11-летней знакомой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»