В селе под Челябинском кадеты избили ученика младшей школы

В Челябинской области восьмилетний школьник попал в больницу после избиения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе в селе Долгодеревенское, административном центре Сосновского района.

Кадеты-четвероклассники после занятий напали на восьмилетнего школьника. В результате ребенок с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки попал в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. Сейчас по ее заявлению и сигналу из больницы ведется доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В любом случае, напавших на младшего школьника хулиганов поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

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