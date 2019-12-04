В селе под Челябинском кадеты избили ученика младшей школы

В Челябинской области восьмилетний школьник попал в больницу после избиения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе в селе Долгодеревенское, административном центре Сосновского района.
Кадеты-четвероклассники после занятий напали на восьмилетнего школьника. В результате ребенок с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки попал в больницу.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. Сейчас по ее заявлению и сигналу из больницы ведется доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В любом случае, напавших на младшего школьника хулиганов поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.12.19
«Мусорные» инвестпроекты: тарифы на вывоз отходов рискуют вырасти еще на 100%. / В Челябинской области зарегистрирован случай свиного гриппа. / «Мусорная» реформа терпит крах: шесть регоператоров в России готовятся к банкротству. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube