За неделю на Южном Урале возбудили три уголовных дела по незаконной рубке елей

Число вырубленных деревьев в Челябинской области выросло на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конца ноября в Челябинске возбудили три уголовных дела по факту незаконной вырубки елей. Об этом сообщил начальник отдела лесной охраны главного управления лесами региона Алексей Шабунин.

Первым попался предприниматель с поддельными разрешительными документами. Мужчину подвела жадность. При проверке сотрудники учреждения заметили, что в выписке на вырубку цифра 100 исправлена на 200. При этом срубить он успел 167 елей. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что разрешение на проведение рубки он якобы получил в Башкирии. Но когда представители ведомства связались с коллегами из соседней республики, выяснилось, что документы поддельные.

В двух других случаях срубили, в общей сложности 105 деревьев.

Ущерб от 272 срубленных деревьев в ГУ лесами оценивают в 386 тысяч рублей. Следует отметить, что в 2018 году на территории Челябинской области было незаконно вырублено 180 елей.

На законных основаниях в этом году планируется заготовить 20 тысяч елей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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